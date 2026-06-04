04/06/2026

EU – Armenia

ԵԱՏՄ-ում սպասո՞ւմ են արդյոք Ադրբեջանին

infomitk@gmail.com 04/06/2026 1 min read

Ռուսաստանը կողջունի Ադրբեջանի և ԵԱՏՄ-ի միջև հնարավորինս սերտ մերձեցումը, սակայն դա կախված է հենց Բաքվից։

Այս մասին հայտարարել է Ռուսաստանի փոխարտգործնախարար Միխայիլ Գալուզինը։

«Մենք կցանկանայինք տեսնել Ադրբեջանի մերձեցումը Եվրասիական տնտեսական միության հետ։ Եվ որքանով է հնարավոր այս մերձեցումը։ Մենք կողջունենք հնարավորինս սերտ մերձեցումը, սակայն դա կախված է մեր ադրբեջանցի գործընկերներից. նրանց վերաբերմունքն ամենակարևորն է», – ասել է Գալուզինը ՊՄՏՖ-ի շրջանակներում։

Հատկանշական է, որ նման հայտարարություն հնչում է ԵԱՏՄ-ի հետ կապված ՀՀ ներկայիս իշխանությունների հասցեին ՌԴ բարձրագույն ղեկավարության կողմից վերջին շրջանում պարբերաբար հնչող սուր քննադատության ֆոնին։ Հավելենք, որ Ադրբեջանը ԵԱՏՄ անդամ չէ։

Բաց մի թողեք

1 min read

Գյումրիում ձերբակալված աղջիկներից մեկը օրեր առաջ էր չափահաս դարձել

04/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Մամիկոն Ասլանյան․ Փոփոխությունները գալիս են․ Տեսանյութ

04/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Հայ Ազգային Կոնգրեսի որոշումը

04/06/2026 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Գյումրիում ձերբակալված աղջիկներից մեկը օրեր առաջ էր չափահաս դարձել

04/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Լեհաստանը կարող է դառնալ Ուկրաինայի ԵՄ անդամակցության նոր խոչընդոտ

04/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Մամիկոն Ասլանյան․ Փոփոխությունները գալիս են․ Տեսանյութ

04/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Ինչ որոշում է կայացրել Բագրատ Սրբազանը

04/06/2026 infomitk@gmail.com