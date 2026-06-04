04/06/2026

EU – Armenia

Մոսկվան պատրաստ է նախկինի պես հարթակ տրամադրել Երևանին և Բաքվին

infomitk@gmail.com 04/06/2026 1 min read

Ռուսաստանը պատրաստ է հարթակ տրամադրել Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև խաղաղության պայմանագրի ստորագրման համար։

Այս մասին հայտարարել է ՌԴ փոխարտգործնախարար Միխայիլ Գալուզինը՝ ելույթ ունենալով Պետերբուրգի միջազգային տնտեսական համաժողովում, հայտնում են ռուսական ԶԼՄ-ները։

«Ինչպես նախկինում, հիմա էլ պատրաստ ենք աջակցել Երևանին և Բաքվին տրանսպորտային ու տնտեսական կապերի ապաշրջափակման, մարդասիրական հարցերի լուծման գործում, խաղաղության պայմանագրի ստորագրման համար նախապատրաստել ու տրամադրել ռուսական հարթակ»,- նշել է դիվանագետը:

Նրա խոսքով, 2020-2022 թվականներին Ռուսաստանի, Հայաստանի և Ադրբեջանի ղեկավարների ձեռք բերած եռակողմ պայմանավորվածությունների համաձայն` Ռուսաստանը հետևողականորեն աջակցում է երկկողմ հարաբերությունների լիարժեք կարգավորմանն ուղղված ջանքերին։

Բացի այդ, ըստ փոխնախարարի, Հայաստանի, Ադրբեջանի, Վրաստանի, ինչպես նաև Ռուսաստանի, Իրանի և Թուրքիայի մասնակցությամբ «3+3» տարածաշրջանային համագործակցության ձևաչափի զգալի ներուժը:

Գալուզինի խոսքով` այդ հարթակը կոչված է նպաստելու տարածաշրջանային խնդիրների լուծմանը հենց Հարավային Կովկասի պետությունների և նրանց հարևանների ուժերով՝ առանց արտաքին միջամտության:

 

Բաց մի թողեք

1 min read

Գյումրիում ձերբակալված աղջիկներից մեկը օրեր առաջ էր չափահաս դարձել

04/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Մամիկոն Ասլանյան․ Փոփոխությունները գալիս են․ Տեսանյութ

04/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

ԵԱՏՄ-ում սպասո՞ւմ են արդյոք Ադրբեջանին

04/06/2026 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Գյումրիում ձերբակալված աղջիկներից մեկը օրեր առաջ էր չափահաս դարձել

04/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Լեհաստանը կարող է դառնալ Ուկրաինայի ԵՄ անդամակցության նոր խոչընդոտ

04/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Մամիկոն Ասլանյան․ Փոփոխությունները գալիս են․ Տեսանյութ

04/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Ինչ որոշում է կայացրել Բագրատ Սրբազանը

04/06/2026 infomitk@gmail.com