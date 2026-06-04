ՔԿ-ն կրկին անցել է գործի. 50-ից ավելի տներ են մտել

Բազմաթիվ անձանց նյութապես շահագրգռելու և առանձնապես խոշոր չափերով փողերի լվացման դեպքի առթիվ նախաձեռնված քրեական վարույթի նախաքննության ընթացքում 50-ից ավելի հասցեներում իրականացվում են խուզարկություններ։
Տեղեկացանք, որ խուզարկությունները իրականացնում է Քննչական կոմիտեն, ըստ իրավապահների` «Մեր ձևով»-ի հավաքներին գումարի դիմաց «մարդ տանելու» համար։
Խուզարկությունները տեղի են ունենում Երեւանում եւ մարզերում։
Նշենք, որ ընդդիմադիր ուժը նմանատիպ գործողությունները համարում է «քաղաքական պատվեր»։
Այս պահին խուզարկում են Գյումրու ՀՅԴ գրասենյակը և ՀՅԴ անդամների բնակարանները
Գործող վարչախմբի գործողությունները, հատկապես վերջին օրերին ընդդիմադիր շտաբերի բնականոն գործունեությունը խաթարելու ապօրինի փորձերը, վարչախմբի հուսահատ քայլեր են՝ ընտրողների կամքի և ընտրությունների արդյունքների վրա ազդելու:
Ուստի կոչ ենք անում մեր բոլոր թիմակիցներին՝ անկախ ամեն ինչից շարունակել անխափան իրականացնել իրենց աշխատանքը:
Մեր բոլոր հայրենակիցներին խնդրում ենք՝ որևէ պարագայում չընկրկել որևէ սպառնալիքի առջև և բոլոր այս ապօրինությունների պատասխանը տալ ընտրություններին մասնակցությամբ` մերժելով ժողովրդի կամքի հետ հաշվի նստել չցանկացող ռեժիմին:
Բաց մի թողեք
Սերժ Սարգսյանի՝ ՊՆ նախարար աշխատած տարիներին կնքված պայմանագիրը անվավեր է ճանաչվել. կբռնագանձվի 131 մլն դրամ
Գլխավոր դատախազը վերացրել է Արծրուն Մարգարյանի uպանության գործով 1999 թվականին կայացված որոշումները
«Ուժեղ Հայաստան»-ի համահիմնադիր Ալիկ Ալեքսանյանը երկու ամսով կալանավորվել է