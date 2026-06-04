04/06/2026

EU – Armenia

ՔԿ-ն կրկին անցել է գործի. 50-ից ավելի տներ են մտել

infomitk@gmail.com 04/06/2026 1 min read

Բազմաթիվ անձանց նյութապես շահագրգռելու և առանձնապես խոշոր չափերով փողերի լվացման դեպքի առթիվ նախաձեռնված քրեական վարույթի նախաքննության ընթացքում 50-ից ավելի հասցեներում իրականացվում են խուզարկություններ։

Տեղեկացանք, որ խուզարկությունները իրականացնում է Քննչական կոմիտեն, ըստ իրավապահների` «Մեր ձևով»-ի հավաքներին գումարի դիմաց «մարդ տանելու» համար։

Խուզարկությունները տեղի են ունենում Երեւանում եւ մարզերում։

Նշենք, որ ընդդիմադիր ուժը նմանատիպ գործողությունները համարում է «քաղաքական պատվեր»։

Այս պահին խուզարկում են Գյումրու ՀՅԴ գրասենյակը և ՀՅԴ անդամների բնակարանները

Գործող վարչախմբի գործողությունները, հատկապես վերջին օրերին ընդդիմադիր շտաբերի բնականոն գործունեությունը խաթարելու ապօրինի փորձերը, վարչախմբի հուսահատ քայլեր են՝ ընտրողների կամքի և ընտրությունների արդյունքների վրա ազդելու:

Ուստի կոչ ենք անում մեր բոլոր թիմակիցներին՝ անկախ ամեն ինչից շարունակել անխափան իրականացնել իրենց աշխատանքը:

Մեր բոլոր հայրենակիցներին խնդրում ենք՝ որևէ պարագայում չընկրկել որևէ սպառնալիքի առջև և բոլոր այս ապօրինությունների պատասխանը տալ ընտրություններին մասնակցությամբ` մերժելով ժողովրդի կամքի հետ հաշվի նստել չցանկացող ռեժիմին:

Բաց մի թողեք

1 min read

Սերժ Սարգսյանի՝ ՊՆ նախարար աշխատած տարիներին կնքված պայմանագիրը անվավեր է ճանաչվել. կբռնագանձվի 131 մլն դրամ

04/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Գլխավոր դատախազը վերացրել է Արծրուն Մարգարյանի uպանության գործով 1999 թվականին կայացված որոշումները

03/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

«Ուժեղ Հայաստան»-ի համահիմնադիր Ալիկ Ալեքսանյանը երկու ամսով կալանավորվել է

03/06/2026 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

ՔԿ-ն կրկին անցել է գործի. 50-ից ավելի տներ են մտել

04/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Ներկայացուցիչների պալատն ընդունել է Իրանի դեմ Թրամփի պատերազմական լիազորությունները սահմանափակող բանաձև

04/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Արտառոց դեպք Գեղարքունիքում․ ուսուցիչը խոշտանգել է 10-ամյա աշակերտներին

04/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Կարող ենք բոլորին ջնջել երկրի երեսից, դա հեշտ է անել․ Թրամփ

04/06/2026 infomitk@gmail.com