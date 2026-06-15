15/06/2026

EU – Armenia

Ինչպե՞ս է Հիքմեթ Հաջիևը ժամանել Հայաստան

infomitk@gmail.com 15/06/2026 1 min read

ՀՀ անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանը և Ադրբեջանի նախագահի օգնական Հիքմեթ Հաջիևը Դիլիջանում քննարկել են Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև խաղաղության օրակարգին առնչվող հարցեր

ԱԽ քարտուղարի գրասենյակը «Արմենպրես»-ին տրված բացառիկ մեկնաբանությամբ պարզաբանել է, թե ինչպես է Հաջիևը ժամանել Հայաստան։

-Անվտանգության խորհրդի գրասենյակի հրապարակած մամուլի հաղորդագրությունից տեղեկացանք, որ Հայաստան է ժամանել Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի օգնական Հիքմեթ Հաջիևը: Կխնդրեինք մանրամասնել, թե ինչպես է պարոն Հաջիևը ժամանել Հայաստան:

-Ադրբեջանի նախագահի օգնական Հիքմեթ Հաջիևը և նրան ուղեկցող պատվիրակությունը Հայաստան են ժամանել ցամաքային սահմանի սահմանազատված և սահմանագծված հատվածով՝ անցնելով բոլոր համապատասխան ընթացակարգերը:

Ինչպես ավելի վաղ տեղեկացրել ենք այցի ընթացքում տեղի է ունեցել ԱԽ քարտուղար Արմեն Գրիգորյանի հետ հանդիպում, որի ընթացքում քննարկվել են Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև խաղաղության օրակարգին առնչվող հարցեր։

Բաց մի թողեք

1 min read

«Ուժեղ Հայաստան»-ի և Իշխան Սաղաթելյանի հայտարարությունները․ Տեսանյութ

14/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Կալանավորել են Սասուն Բադոյանին. Լուսանկար

14/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Ռուսաստանը ողջունում է հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորման գործընթացը․ ՌԴ ԱԳՆ

14/06/2026 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Ինչպե՞ս է Հիքմեթ Հաջիևը ժամանել Հայաստան

15/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Եթե որևէ Ալիևի կոշիկ լպստողի մտքով անգամ կարող է անցնել, որ նախագահ Քոչարյանը կարող է փախչել երկրից, նա չարաչար սխալվում է․ Բագրատ Միկոյան

15/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Փաշինյանը հատեց ընտրակեղծիքների կարմիր գիծը. Նարեկ Կարապետյան

15/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Թրամփը հայտարարել է Իրանի հետ խաղաղության գործարքի մասին

15/06/2026 infomitk@gmail.com