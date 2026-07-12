12/07/2026

EU – Armenia

Մոլդովայի նախագահ Մայա Սանդուն վարչապետի պաշտոնում առաջադրել է եվրոպամետ գործարար Վասիլե Տոֆանին. Լուսանկարներ

infomitk@gmail.com 12/07/2026 1 min read

Խորհրդարանի կողմից հաստատվելու դեպքում Տոֆանի խնդիրը կլինի Մոլդովային ԵՄ անդամակցության նպատակին մոտեցնելը և տարիներ շարունակ անկում ապրող տնտեսությունը վերականգնելը։

Մոլդովայի եվրոպամետ նախագահ Մայա Սանդուն շաբաթ օրը գործարար Վասիլե Տոֆանին առաջադրել է որպես երկրի հաջորդ վարչապետ՝ փոխարինելով Ալեքսանդրու Մունտեանուին, որը հրաժարական էր տվել այս ամսվա սկզբին իշխող մեծամասնության հետ տարաձայնությունների պատճառով։

EU Council President Antonio Costa, Moldova's President Maia Sandu and EU Commission President Ursula von der Leyen arrive for the EU-Moldova summit in Brussels, June 22, 2026

Սոցիալական ցանցերում տեղադրված տեսանյութում Սանդուն ասել է, որ երկրի խորհրդարանի կողմից իր թեկնածության հաստատումից հետո Տոֆանի հիմնական պարտականությունը կլինի երկիրը Եվրամիությանը «ինտեգրման» ուղով առաջ տանելը։

Նա նաև պետք է «ամրապնդի պետական ​​ինստիտուտների և հասարակության դիմադրողականությունը» և «վերականգնի տնտեսությունը», – հավելել է Սանդուն։

Մոլդովացի գործարարն այժմ երկու շաբաթ ունի խորհրդարանի աջակցությունը ստանալու համար, ինչը նա հույս ունի իրականացնել իր կառավարության ծրագիրը և նախարարական կաբինետի թեկնածուների առաջադրումները ներկայացնելուց հետո։

Տոֆանը որպես հնարավոր վարչապետ հիշատակվում էր անցյալ տարի՝ դեռևս Մունտեանուի նշանակումից առաջ։

FILE - Prime Minister of Moldova Alexandru Munteanu attends the Three Seas Summit in Dubrovnik, Croatia, April 28, 2026

Իգոր Գրոսուն, որը գլխավորում է Սանդուի «Գործողության և համերաշխության կուսակցությունը» (PAS), որը հաղթել էր սեպտեմբերին կայացած վերջին խորհրդարանական ընտրություններում, ուրբաթ օրը հայտարարեց, որ ընտրել է նրան որպես իր թեկնածու՝ պաշտոնաթող վարչապետին փոխարինելու համար։

Նա ասաց, որ Տոֆանը կիսում է «նույն նպատակները», ինչ ինքը և PAS-ը՝ նշելով, որ «ԵՄ-ին անդամակցությունը առաջիկա տարիներին, ինստիտուցիոնալ բարեփոխումները և տնտեսական աճը» համաձայնության ամենակարևոր կետերից են։

Վարչապետի թեկնածուն, որն ավարտել է Հարվարդի բիզնես դպրոցը և կիրակի օրը դառնում է 44 տարեկան, ունի պետական ​​կառավարման աստիճան Նիդեռլանդներից և Horizon Capital մասնավոր ներդրումային ընկերության կառավարիչ գործընկեր է, որի ակտիվները հիմնականում գտնվում են Ուկրաինայում և Մոլդովայում։

Նա նաև նախագահել է Մոլդովայի «Պուրկարի» գինեգործարանի տնօրենների խորհուրդը, որը համարվում է երկրի գինեգործության ոլորտի թագի զարդը։

Մունտեանուը՝ մեկ այլ գործարար, որը Սանդուի նման նախկինում աշխատել է Համաշխարհային բանկում, ընտրվել էր տնտեսությունը խթանելու և այն ԵՄ-ին մոտեցնելու համար, սակայն PAS-ի հետ կապված անկայունության պատճառով նա լքեց իր պաշտոնը պաշտոնավարման մեկ տարուց էլ քիչ ժամանակ անց։

Նա հրաժարական տվեց հուլիսի 3-ին՝ ութ ամսից էլ քիչ ժամանակ անց, նշելով, որ այլևս չի կարող կատարել իր մանդատը «համաձայն իր սկզբունքների և համոզմունքների»։

ԵՄ-ն անցյալ ամիս պաշտոնապես մեկնարկեց անդամակցության բանակցությունների առաջին փուլը Ուկրաինայի և Մոլդովայի հետ։ Երկու երկրներն էլ պաշտոնապես դարձան ԵՄ թեկնածու երկրներ 2022 թվականի հունիսի 23-ին։

Image

Բաց մի թողեք

1 min read

Ավելի եվրոպական ՆԱՏՕ-ի կարևորագույն հնարավորությունները

11/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Ֆոն դեր Լեյենը՝ ԵՄ սոցիալական ցանցերի արգելքի վերաբերյալ ջանքերի շրջանակներում

10/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

«Գայլ գոռացող տղան». ՆԱՏՕ-ի դաշնակիցները Թրամփի աղմուկը հանգիստ ընդունեցին վճռորոշ գագաթնաժողովում

09/07/2026 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Էստոնիան մտադիր է ՌԴ-ի հետ սահմանին հարյուրավոր զինվորականներ տեղակայել

12/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Մոլդովայի նախագահ Մայա Սանդուն վարչապետի պաշտոնում առաջադրել է եվրոպամետ գործարար Վասիլե Տոֆանին. Լուսանկարներ

12/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Էյֆելյան աշտարակը և Փարիզի այլ տեսարժան վայրերը վաղաժամ կփակվեն՝ Ֆրանսիայում նոր շոգի ալիքի պատճառով

12/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Իրանի պատասխանը՝ խոշոր հրթիռային հարձակումներ է իրականացրել Պարսից ծոցում

12/07/2026 infomitk@gmail.com