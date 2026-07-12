Մոլդովայի նախագահ Մայա Սանդուն վարչապետի պաշտոնում առաջադրել է եվրոպամետ գործարար Վասիլե Տոֆանին. Լուսանկարներ

Խորհրդարանի կողմից հաստատվելու դեպքում Տոֆանի խնդիրը կլինի Մոլդովային ԵՄ անդամակցության նպատակին մոտեցնելը և տարիներ շարունակ անկում ապրող տնտեսությունը վերականգնելը։
Մոլդովայի եվրոպամետ նախագահ Մայա Սանդուն շաբաթ օրը գործարար Վասիլե Տոֆանին առաջադրել է որպես երկրի հաջորդ վարչապետ՝ փոխարինելով Ալեքսանդրու Մունտեանուին, որը հրաժարական էր տվել այս ամսվա սկզբին իշխող մեծամասնության հետ տարաձայնությունների պատճառով։
Սոցիալական ցանցերում տեղադրված տեսանյութում Սանդուն ասել է, որ երկրի խորհրդարանի կողմից իր թեկնածության հաստատումից հետո Տոֆանի հիմնական պարտականությունը կլինի երկիրը Եվրամիությանը «ինտեգրման» ուղով առաջ տանելը։
Նա նաև պետք է «ամրապնդի պետական ինստիտուտների և հասարակության դիմադրողականությունը» և «վերականգնի տնտեսությունը», – հավելել է Սանդուն։
Մոլդովացի գործարարն այժմ երկու շաբաթ ունի խորհրդարանի աջակցությունը ստանալու համար, ինչը նա հույս ունի իրականացնել իր կառավարության ծրագիրը և նախարարական կաբինետի թեկնածուների առաջադրումները ներկայացնելուց հետո։
Տոֆանը որպես հնարավոր վարչապետ հիշատակվում էր անցյալ տարի՝ դեռևս Մունտեանուի նշանակումից առաջ։
Իգոր Գրոսուն, որը գլխավորում է Սանդուի «Գործողության և համերաշխության կուսակցությունը» (PAS), որը հաղթել էր սեպտեմբերին կայացած վերջին խորհրդարանական ընտրություններում, ուրբաթ օրը հայտարարեց, որ ընտրել է նրան որպես իր թեկնածու՝ պաշտոնաթող վարչապետին փոխարինելու համար։
Նա ասաց, որ Տոֆանը կիսում է «նույն նպատակները», ինչ ինքը և PAS-ը՝ նշելով, որ «ԵՄ-ին անդամակցությունը առաջիկա տարիներին, ինստիտուցիոնալ բարեփոխումները և տնտեսական աճը» համաձայնության ամենակարևոր կետերից են։
Վարչապետի թեկնածուն, որն ավարտել է Հարվարդի բիզնես դպրոցը և կիրակի օրը դառնում է 44 տարեկան, ունի պետական կառավարման աստիճան Նիդեռլանդներից և Horizon Capital մասնավոր ներդրումային ընկերության կառավարիչ գործընկեր է, որի ակտիվները հիմնականում գտնվում են Ուկրաինայում և Մոլդովայում։
Նա նաև նախագահել է Մոլդովայի «Պուրկարի» գինեգործարանի տնօրենների խորհուրդը, որը համարվում է երկրի գինեգործության ոլորտի թագի զարդը։
Մունտեանուը՝ մեկ այլ գործարար, որը Սանդուի նման նախկինում աշխատել է Համաշխարհային բանկում, ընտրվել էր տնտեսությունը խթանելու և այն ԵՄ-ին մոտեցնելու համար, սակայն PAS-ի հետ կապված անկայունության պատճառով նա լքեց իր պաշտոնը պաշտոնավարման մեկ տարուց էլ քիչ ժամանակ անց։
Նա հրաժարական տվեց հուլիսի 3-ին՝ ութ ամսից էլ քիչ ժամանակ անց, նշելով, որ այլևս չի կարող կատարել իր մանդատը «համաձայն իր սկզբունքների և համոզմունքների»։
ԵՄ-ն անցյալ ամիս պաշտոնապես մեկնարկեց անդամակցության բանակցությունների առաջին փուլը Ուկրաինայի և Մոլդովայի հետ։ Երկու երկրներն էլ պաշտոնապես դարձան ԵՄ թեկնածու երկրներ 2022 թվականի հունիսի 23-ին։
Բաց մի թողեք
Ավելի եվրոպական ՆԱՏՕ-ի կարևորագույն հնարավորությունները
Ֆոն դեր Լեյենը՝ ԵՄ սոցիալական ցանցերի արգելքի վերաբերյալ ջանքերի շրջանակներում
«Գայլ գոռացող տղան». ՆԱՏՕ-ի դաշնակիցները Թրամփի աղմուկը հանգիստ ընդունեցին վճռորոշ գագաթնաժողովում