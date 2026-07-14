14/07/2026

EU – Armenia

Զգուշացե՛ք. խարդախություն. «Road Police»-ի անունից կեղծ նամակներ են գալիս

infomitk@gmail.com 14/07/2026 1 min read

SMS-ի միջոցով կեղծ տեղեկություններ են գալիս։ Մասնավորապես, «Ճանապարհային ոստիկանության» անունից ստացված հաղորդագրության մեջ նշվում է, որ քաղաքացին ունի տուգանք և պետք է հրատապ վճարի։

Նշվում է նաև, որ չվճարված տուգանքի վերջնաժամկետը սպառվում է 24 ժամից: Չվճարման դեպքում գործը կուղարկվի ՀԿԱԾ (ԴԱՀԿ)՝ բանկային հաշիվների ու գույքի վրա անհապաղ արգելանք դնելու, ինչպես նաև մեքենայի տեխզննումն ու հաշվառումն արգելափակելու համար:

Առցանց վճարում կատարելու համար առաջարկվում է անցնել հաղորդագրության մեջ նշված հղումով։ Հղումը նման է իրական «Road Police»-ի հասցեին, իսկ կայք մտնելիս պահանջվում է լրացնել բանկային քարտի տվյալներն ու այլ անձնական տեղեկատվություն։ Մի քանի քաղաքացի մեզ ահազանգել է, որ նույնիսկ կատարել է վճարումը։

Բաց մի թողեք

1 min read

Մերսման քողի տակ երեխաների նկատմամբ վտանգավոր գործողություննե՞ր․ նախարարությունը կուսումնասիրի աղմկահարույց տեսանյութերը

13/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Ադրբեջանը դուրս է գալիս Եվրոպայի խորհրդից

13/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Ներկայումս, երբ երկրները վառելիքի պակասի են բախվում, ՀՀ-ն ունի վառելիքի հուսալի աղբյուր. դա Ադրբեջանն է. Ալիև

13/07/2026 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Ժամանակն է նստել բանակցությունների սեղանի շուրջ․ Գերմանիայի կանցլերը դիմել է Մոսկվային

14/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

13-ամյա աղջիկ է կյանքից հեռացել. էներգետիկներ էր խմել, ի՞նչ է հայտնի

14/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Ալբանիան պատրաստ է Հայաստանի հետ կիսել ԵՄ ինտեգրման իր փորձը. Լուսանկար

14/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Վերջին անգամ այստեղ եղել էի ուսանողական տարիներին․ վարչապետն ընթերցանությամբ է զբաղվել․ տեսանյութ

14/07/2026 infomitk@gmail.com