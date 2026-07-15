15/07/2026

EU – Armenia

Ամուսինը ծեծել է կնոջը, սառը ջուր լցրել վրան, գոտիով հարվածել թաց մարմնին․ Հակոբյանը՝ բռնության դեպքերի մասին

infomitk@gmail.com 15/07/2026 1 min read

ՀՀ վարչապետի տիկին Աննա Հակոբյանը շարունակում է բարձրաձայնել Հայաստանում ընտանեկան բռնության թեման, ընտանիքներում տիրող իրավիճակն ու համակարգային լռությունը։

Հակոբյանը սոցցանցի իր էջում նոր տեսանյութ է հրապարակել և խոսել իրական դեպքերի մասին, նկարագրել իրավիճակներ, որոնք լսել է ականատեսներից։

Օրինակ՝ դեպքերից մեկում ամուսինը բակում ծեծել է կնոջը, սառը ջուր պահել նրա վրա, այնուհետև սկսել գոտիով հարվածներ հասցնել թաց մարմնին։ Գոտիով դաժան ծեծի ենթարկվելուց հետո կինը գնացել է հայրական տուն, սակայն մեկ ամիս անց հայրն ու եղբայրը նրան վերադարձրել են ամուսնու տուն։

Մեկ այլ դեպքում հաշմանդամության սայլակին գտնվող տղամարդը Մարտի 8-ը շնորհավորելու պատրվակով իր մոտ է կանչել կնոջը և դանակով հարվածել։

Եվս մի իրավիճակ էլ նկարագրվել է մարզասրահում կատարված դեպքից, երբ ամուսինները միասին մարզվել են, և շատ անակնկալ բոլորի ներկայությամբ ամուսինը սկսել է ոտքով հարվածել երիտասարդ կնոջը։

Խոսելով թեմայի մասին՝ Աննա Հակոբյանը մեկ անգամ ևս տեղեկացրել է, որ առաջիկայում իրավիճակի իրական պատկերն ունենալու համար հարցում է անցկացվելու։

«Հայաստանում ընտանեկան բռնությունն օրենքով թույլատրելի է»,- փաստել է նա։

Բաց մի թողեք

1 min read

Հայաստանն ու Ադրբեջանը համատեղ կոչ արե՞լ են Իսրայելին՝ չճանաչել Հայոց ցեղասպանությունը

15/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

«Mercedes»-ը Կոշ գյուղի ճանապարհին դուրս է եկել երթևեկելի գոտուց և բախվել քարերին. կա 4 վիրավոր․ Լուսանկար

15/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

1 զոհ, 1 վիրավոր․ բախվել են 19-ամյա պայմանագրային զինծառայողի «Kia Forte»-ն և «ՎԱԶ 2106»-ը․ Լուսանկար

15/07/2026 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Ֆոն դեր Լեյենը ժամանել է Կիև՝ Զելենսկիի հետ քննարկելու անօդաչու թռչող սարքերի և ԵՄ-ին անդամակցության հարցերը

15/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Լատվիան և Ուկրաինան դիմում են ֆուտբոլին՝ գենդերային անհավասարությունը նվազեցնելու համար

15/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Ռուսաստանը մեղադրվում է ընտրություններից առաջ գերմանական ծայրահեղ աջերի համար ապատեղեկատվություն տարածելու մեջ

15/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

ԵՄ  – ԱՄՆ սահմանային տվյալների համաձայնագրի շուրջ «էական մտահոգություններ» են մնում

15/07/2026 infomitk@gmail.com