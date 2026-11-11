Հանրություն Տղերքը, անվանականչ ․․․ Տեսանյութ infomitk@gmail.com 11/11/2026 Post navigation Previous Լեգենդար Գրիգորի Սոկոլովը 40 տարի անց վերադառնում է Երեւան՝ Պրահայի մոգական համերգից հետո․ Լուսանկարներ․ orer.eu Բաց մի թողեք 1 min read Հանրություն Նոր սկիզբ և գլոբալ փոփոխություններ. ինչ կբերի 11.11-ի հայելային ամսաթիվը և ինչպես ցանկություն պահել ադ օրը 11/11/2026 infomitk@gmail.com 1 min read Հանրություն Արթուր Ալեքսանյանի և նրա կնոջ լուսանկարը պսակադրության արարողությունից 10/11/2026 infomitk@gmail.com 1 min read Հանրություն «Մեր ընտանիքում մեկս մյուսիս ապրելու ուժ տվեցինք». Էրիկ Գևորգյանն անմահացել է հոկտեմբերի 20-ին Վարանդայում, տուն «վերադարձել» … տասն ամիս անց. Լուսանկարներ 10/11/2026 infomitk@gmail.com
Բաց մի թողեք
Նոր սկիզբ և գլոբալ փոփոխություններ. ինչ կբերի 11.11-ի հայելային ամսաթիվը և ինչպես ցանկություն պահել ադ օրը
Արթուր Ալեքսանյանի և նրա կնոջ լուսանկարը պսակադրության արարողությունից
«Մեր ընտանիքում մեկս մյուսիս ապրելու ուժ տվեցինք». Էրիկ Գևորգյանն անմահացել է հոկտեմբերի 20-ին Վարանդայում, տուն «վերադարձել» … տասն ամիս անց. Լուսանկարներ