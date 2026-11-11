11/11/2026

EU – Armenia

Տղերքը, անվանականչ ․․․ Տեսանյութ

infomitk@gmail.com 11/11/2026

Բաց մի թողեք

1 min read

Նոր սկիզբ և գլոբալ փոփոխություններ. ինչ կբերի 11.11-ի հայելային ամսաթիվը և ինչպես ցանկություն պահել ադ օրը

11/11/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Արթուր Ալեքսանյանի և նրա կնոջ լուսանկարը պսակադրության արարողությունից

10/11/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

«Մեր ընտանիքում մեկս մյուսիս ապրելու ուժ տվեցինք». Էրիկ Գևորգյանն անմահացել է հոկտեմբերի 20-ին Վարանդայում, տուն «վերադարձել» … տասն ամիս անց. Լուսանկարներ

10/11/2026 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

Տղերքը, անվանականչ ․․․ Տեսանյութ

11/11/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Լեգենդար Գրիգորի Սոկոլովը 40 տարի անց վերադառնում է Երեւան՝ Պրահայի մոգական համերգից հետո․ Լուսանկարներ․ orer.eu

11/11/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

ԵՄ պաշտոնյան հերքում է կոռուպցիայի վերաբերյալ անանուն մեղադրանքները

11/11/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

ԵՄ-ն ակնկալում է, որ Իսրայելի հաջորդ կառավարությունը կլինի «ավելի քիչ ագրեսիվ»

11/11/2026 infomitk@gmail.com