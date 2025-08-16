16/08/2025

Կանգնած էիր ինչպես պատանի երկրպագու. Շվարցենեգերը քննադատել է Թրամփին՝ Պուտինի հետ ունեցած հանդիպումից հետո

16/08/2025

Ամերիկացի դերասան Առնոլդ Շվարցենեգերը քննադատել է Թրամփին՝ Պուտինի հետ ունեցած հանդիպումից հետո։

«Դու այնտեղ կանգնած էիր ինչպես Պուտինի պատանի երկրպագու։ Ես անընդհատ ինքս ինձ հարցնում էի՝ երբ ես նրանից ինքնագիր խնդրելու կամ նրա հետ սելֆի անելու»,- ասել է դերասանը։

Blog Image

