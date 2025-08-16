Կանգնած էիր ինչպես պատանի երկրպագու. Շվարցենեգերը քննադատել է Թրամփին՝ Պուտինի հետ ունեցած հանդիպումից հետո

Ամերիկացի դերասան Առնոլդ Շվարցենեգերը քննադատել է Թրամփին՝ Պուտինի հետ ունեցած հանդիպումից հետո։
«Դու այնտեղ կանգնած էիր ինչպես Պուտինի պատանի երկրպագու։ Ես անընդհատ ինքս ինձ հարցնում էի՝ երբ ես նրանից ինքնագիր խնդրելու կամ նրա հետ սելֆի անելու»,- ասել է դերասանը։
Բաց մի թողեք
Մակրոնը հայտարարություն է տարածել՝ անդրադառնալով Թրամփի և Պուտինի հանդիպմանը
Հանդիպումը Ալյասկայում առաջընթաց է, բայց ՌԴ-ն և Նահանգները դեռ երկար ճանապարհ ունեն անցնելու. Ռուբիո
Եվրոպական հինգ երկրի ղեկավար հանդես կգա համատեղ հայտարարությամբ Ալյասկայի գագաթնաժողովի վերաբերյալ