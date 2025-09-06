06/09/2025

Նույն ասֆալտը, դպրոցն ու թունելը տարբեր ռակուրսների նկարում ու թանկ ծախում են հասարակության վրա․ ԱԺ պատգամավոր

ԱԺ պատգամավոր Տիգրան Աբրահամյանը գրել է․

«Սրանց ասում ես` ինքնիշխանություն եք հանձնել, ասում են` ասֆալտ ենք արել, ասում ես` երկիրը սակարկման ենք հանել, ասում են` դպրոց ենք սարքում, ասում ես` հազարավոր մարդիկ են նահատակվել, ասում են` նոր թունել ենք սարքում:

Օրը 20 հոգի նույն ասֆալտը, դպրոցն ու թունելը տարբեր ռակուրսների նկարում ու թանկ ծախում են հասարակության վրա, թե բա` աննախադեպ:

Աննախադեպությունը ձեր նահանջի, կռանալու և հպատակվելու մեջ է»:

