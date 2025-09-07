Հայ երաժիշտը դարձել է «Տարեշրջանի դաշնակահար»․ Լուսանկար

ClassicalMusicNews.Ru-ն ամփոփել է քվեարկության արդյունքները, որը տեղի է ունեցել այս տարվա հուլիսի 24-օգոստոսի 31-ն ընկած ժամանակահատվածում՝ տարբեր անվանակարգերում։
«Տարեշրջանի դաշնակահար» անվանակարգում հաղթել է հայազգի պետերբուրգցի հայտնի երաժիշտ, համառուսաստանյան եւ միջազգային մրցույթների դափնեկիր Իլյա Պապոյանը։
«Ես շատ ուրախ եմ, որ իմ կատարումներն արձագանքվում են մարդկանց սրտերում։ Շնորհակալ եմ երկրպագուներին աջակցության համար»,- արձագանքել է մեր հայրենակիցը։
