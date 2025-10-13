13/10/2025

Ադրբեջանում թուրքախոս պետությունների համատեղ զորավարժություններ ընդդեմ Հայաստանի՞

infomitk@gmail.com 13/10/2025 1 min read

Թուրքական աշխարհի ինստիտուցիոնալացումը, չնայած ԹՊԿ գոյությանը, տեսանելի ապագայում առարկայական հնարավորություն չէ: Այս եզրահանգման է եկել «Նեզավիսիմայա գազետան»՝ վերլուծելով թուրքախոս պետությունների ներքին տարաձայնությունները:

Վերլուծականը, պետք է խոստովանել, կառուցված է երկու հիմնական թեզի վրա, որ բավական արժանահավատ են: Հրապարակման հեղինակը, հիմք ընդունելով ռուսաստանցի թուրքագետների կոնցեպտուալ տեսակետը, մատնանշում է, որ Թուրքիան, որ աշխարհագրական լոկացիայով ոչ մի ընդհանրություն չունի թուրքական նախահայրենիքի հետ, ձգտում է Կենտրոնական Ասիային «քաղաքակրթական մատրիցա պարտադրել», ինչը, բնականաբար, արժանանում է «փափուկ, բայց հետևողական հակազդեցության»:

Այս առումով հատկապես ընդգծված է Ղազախստանի նախագահ Կասիմ Ժոմարթ Տոկաևի դիրքորոշումը: Նա թուրքական նախահայրենիք է համարում ղազախական «Մեծ տափաստանը», որտեղ ձևավորվել է թուրքական ինքնությունը:

Թուրքական աշխարհի ինստիտուցիոնալ ինտեգրացիայի երկրորդ խոչընդոտ «Նեզավիսիմայա գազետան» համարում է Կենտրոնական Ասիայի թուրքախոս երկրների էլիտաների քաղաքական հավակնոտությունը:

Ըստ ռուսաստանցի հեղինակի, հատկապես Ուզբեկստանը և Ղազախստանը, որ ինքնաբավության բավարար ռեսուրսներ ունեն, չեն կարող ընդունել կառավարման վերազգային ինստիտուտների գերակայությունը և զիջել ինքնիշխանությունը։

Այս դիտարկումներն ուշագրավ են նրանով, որ հրապարակայնացվում են ԹՊԿ Գաբալայի և ԱՊՀ, ինչպես նաև՝ Ռուսաստան-Կենտրոնական Ասիայի գագաթնաժողովից հետո: Չափազանց կարևոր է, որ հրապարակման հեղինակը բացառում է եկող տարի Ադրբեջանում թուրքախոս պետությունների համատեղ զորավարժություններ անցկացնելու հավանականությունը:

Այդ գաղափարի հեղինակն Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևն է, նա նման առաջարկություն արել է ԹՊԿ Գաբալայի գագաթնաժողովում: Կարելի է ենթադրել, որ Դուշանբեում Վլադիմիր Պուտինը Կենտրոնական Ասիայի թուրքախոս պետություններին համոզել է, որ Ալիևի նախաձեռնությունը չպաշտպանեն:

Այն դեպքում, երբ ադրբեջանական քարոզչությունը պնդում է, որ Պուտին-Ալիև հանդիպումը «բարձրացրել է Ադրբեջանի ազգային հեղինակությունը և միջազգային վարկը», ռուսաստանյան հեղինակավոր պարբերականի հրապարակումից հակառակն է բացահայտվում. Ռուսաստանի նախագահին հաջողվել է թուրքական պետությունների միջև տարաձայնությունները որոշակիորեն կապիտալիզացնել:

Բայց դա, ըստ էության, միջանկյալ հաջողություն է: «Թուրանի բանակի» ստեղծումը կանխելու համար ոչ միայն Ռուսաստանը, այլև ուժի մյուս բևեռները պետք է կոնսենսուսի հասնեն: Բայց կհասնե՞ն:

Բաց մի թողեք

1 min read

Փաշինյանն իրեն առավել հարմարավետ է զգում ԱՊՀ ղեկավարների հետ, ովքեր տասնամյակներով սոսնձված են իրենց աթոռներին

13/10/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Վաշինգտոն – Մոսկվա «գաղտնի պայմանավորվածություններ»

12/10/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Պուտինը կպաշտոնազրկի՞ Սերգեյ Լավրովին, եթե դա տեղի չունենա, ապա ․․․

12/10/2025 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Ինչո՞ւ 2026-ին չպետք է թուրքական ներդրումներ գան Հայաստան՝ հարցնում է Գևորգ Պապոյանը

13/10/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Խեղճ Երևան դարձած իմ Էրեբունի, Արգիշտի արքան վինտիլյատոր աշխատեց․ Սիմոն Սարգսյան

13/10/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Ի՞նչ դիրքորոշում կորդեգրի Վաշինգտոնը, ի՞նչ հեռանկար է սպասվում Իսրայելին

13/10/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Ժաննա Անդրեասյանն աշխատանքից ազատել է վարչության պետ Արմենուհի Պողոսյանին և բաժնի պետ Կարեն Մանուկյանին

13/10/2025 infomitk@gmail.com