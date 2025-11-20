20/11/2025

Պուտինին «զարմացրել է» Թրամփի՝ Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև հակամարտությունը լուծելու կարողությունը

Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինին «զարմացրել է» Թրամփի՝ Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև հակամարտությունը լուծելու կարողությունը, հայտարարել է ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը։

«Դա տևել է արդեն երկար տարիներ։ Պուտինը զանգահարեց ինձ և ասաց. «Ես չեմ կարող հավատալ, որ դու կարողացար լուծել հակամարտությունը»։ Մենք երկար ժամանակ փորձում էինք կարգավորել դա։ Եվ ես ասացի. «Մի անհանգստացիր դրա համար, թույլ տուր ինձ լուծել քո անիծյալ պատերազմը։ Դու պետք չէ ինձ օգնես, ինձ ոչ մի օգնություն պետք չէ, ինձ օգնություն պետք է հենց քո պատերազմի հարցում», – հայտարարել է Սպիտակ տան ղեկավարը Վաշինգտոնում կայացած ամերիկա-սաուդյան բիզնես ֆորումում իր ելույթի ժամանակ՝ մեկնաբանելով Պուտինի հետ իր հեռախոսազրույցներից մեկը։

