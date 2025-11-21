21/11/2025

Վարդան Ղուկասյանին նոր մեղադրանք է ներկայացվել

Գյումրու քաղաքապետ Վարդան Ղուկասյանին նոր մեղադրանք է ներկայացվել՝ օրերս դատական նիստերից մեկի ավարտից հետո արված արտահայտությունների համար:

Ինչպես հայտնեցին Քննչական կոմիտեից, քրեական վարույթի նախաքննության ընթացքում երկու անձի նկատմամբ հարուցվել է հանրային քրեական հետապնդում՝ խուլիգանության հատկանիշներով:

2-րդ անձը Վարդան Ղուկասյանի որդին է՝ Սպարտակ Ղուկասյանը: Վերջինիս նկատմամբ ևս հանրային քրեական հետապնդում է հարուցվել նույն արարաքի՝ դատարանում թույլ տրված արտահայտությունների համար:

Նա այս պահին ձերբակալված է, միջնորդություն է ներկայացվել կալանավորելու։

