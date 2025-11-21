Գյումրու քաղաքապետ Վարդան Ղուկասյանին նոր մեղադրանք է ներկայացվել՝ օրերս դատական նիստերից մեկի ավարտից հետո արված արտահայտությունների համար:
Ինչպես հայտնեցին Քննչական կոմիտեից, քրեական վարույթի նախաքննության ընթացքում երկու անձի նկատմամբ հարուցվել է հանրային քրեական հետապնդում՝ խուլիգանության հատկանիշներով:
2-րդ անձը Վարդան Ղուկասյանի որդին է՝ Սպարտակ Ղուկասյանը: Վերջինիս նկատմամբ ևս հանրային քրեական հետապնդում է հարուցվել նույն արարաքի՝ դատարանում թույլ տրված արտահայտությունների համար:
Նա այս պահին ձերբակալված է, միջնորդություն է ներկայացվել կալանավորելու։
Բաց մի թողեք
«Իրանց կնգտիք թող պատրաստվին» արտահայտության համար ձերբակալվել է Սպարտակ Վարդանի Ղուկասյանը
Սուտ պայքար ենթամշակույթի դեմ․ «Օրենքով գող» Օշականցի Գևորիկին դատարանն ազատ է արձակել
ՆԳ նախկին նախարարը դատապարտվել է 7 տարվա ազատազրկման․ Լուսանկար