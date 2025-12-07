07/12/2025

Թրամփը պատին է սեղմել Պուտինին և Զելենսկուն՝ ցավոք զիջումներ են լինելու

07/12/2025

ԱՄՆ նախագահի բանակցային թիմը կարողացել է հասնել նրան, որ Կիևն և Մոսկվան խաղաղության համաձայնագրի համար անհրաժեշտ զիջումների գնան, հաղորդում է Axios-ը՝ հղում անելով տեղեկացված աղբյուրներին։

Երեկ երեկոյան Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին երկժամյա զրույց է ունեցել ԱՄՆ նախագահի հատուկ ներկայացուցիչներ Սթիվ Ուտկոֆի և Ջարեդ Քուշների հետ։

Նրանք, ի թիվս այլ հարցերի, քննարկել են տարածքային և պատերազմից հետո անվտանգության երաշխիքներին վերաբերող հարցը, գրել է Axios-ի՝ վկայակոչելով երկու աղբյուրների։

«Իրավիճակին ծանոթ աղբյուրը հայտնել է, որ Ուտկոֆը և Քուշները տեղեկատվություն են հավաքել երկու կողմերից և ճնշում են գործադրել Պուտինի և Զելենսկիի վրա՝ համաձայնության հասնելու համար անհրաժեշտ զիջումները կատարելու համար», – հաղորդում է հրատարակությունը։

Ըստ ներքին աղբյուրների՝ տարածքային քննարկումները բարդ էին, բայց ԱՄՆ-ն փորձում է մշակել «նոր գաղափարներ» լուծման համար։

Աղբյուրները նաև պնդում են, որ զգալի առաջընթաց է գրանցվել ԱՄՆ-ի կողմից Ուկրաինայի համար պատերազմից հետո անվտանգության երաշխիքների հարցում, սակայն անհրաժեշտ է ավելի շատ աշխատանք՝ բոլոր կողմերի կողմից այդ երաշխիքների տարբեր մեկնաբանություններից խուսափելու համար։

«Մենք պետք է վերցնենք բոլոր նախագծերը և գաղափարների փոթորիկ անենք», – Axios-ին ասել է ուկրաինացի պաշտոնյան։

Ուիտկոֆի և Քուշների հետ հետագա բանակցություններն ու հանդիպումները սպասվում են հաջորդ շաբաթվա վերջին։

