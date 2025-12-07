Թրամփը պատին է սեղմել Պուտինին և Զելենսկուն՝ ցավոք զիջումներ են լինելու

ԱՄՆ նախագահի բանակցային թիմը կարողացել է հասնել նրան, որ Կիևն և Մոսկվան խաղաղության համաձայնագրի համար անհրաժեշտ զիջումների գնան, հաղորդում է Axios-ը՝ հղում անելով տեղեկացված աղբյուրներին։
Երեկ երեկոյան Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին երկժամյա զրույց է ունեցել ԱՄՆ նախագահի հատուկ ներկայացուցիչներ Սթիվ Ուտկոֆի և Ջարեդ Քուշների հետ։
Նրանք, ի թիվս այլ հարցերի, քննարկել են տարածքային և պատերազմից հետո անվտանգության երաշխիքներին վերաբերող հարցը, գրել է Axios-ի՝ վկայակոչելով երկու աղբյուրների։
«Իրավիճակին ծանոթ աղբյուրը հայտնել է, որ Ուտկոֆը և Քուշները տեղեկատվություն են հավաքել երկու կողմերից և ճնշում են գործադրել Պուտինի և Զելենսկիի վրա՝ համաձայնության հասնելու համար անհրաժեշտ զիջումները կատարելու համար», – հաղորդում է հրատարակությունը։
Ըստ ներքին աղբյուրների՝ տարածքային քննարկումները բարդ էին, բայց ԱՄՆ-ն փորձում է մշակել «նոր գաղափարներ» լուծման համար։
Աղբյուրները նաև պնդում են, որ զգալի առաջընթաց է գրանցվել ԱՄՆ-ի կողմից Ուկրաինայի համար պատերազմից հետո անվտանգության երաշխիքների հարցում, սակայն անհրաժեշտ է ավելի շատ աշխատանք՝ բոլոր կողմերի կողմից այդ երաշխիքների տարբեր մեկնաբանություններից խուսափելու համար։
«Մենք պետք է վերցնենք բոլոր նախագծերը և գաղափարների փոթորիկ անենք», – Axios-ին ասել է ուկրաինացի պաշտոնյան։
Ուիտկոֆի և Քուշների հետ հետագա բանակցություններն ու հանդիպումները սպասվում են հաջորդ շաբաթվա վերջին։
Բաց մի թողեք
Զելենսկին Լոնդոնում կքննարկի խաղաղությունն ու երաշխիքները. Լուսանկար
Նավթի գները բարձրացել են. ինչպե՞ս է ավարտվել դեկտեմբերի 5-ի առևտրային նստաշրջանը Լոնդոնի և Նյու-Յորքի բորսաներում
Ռումինիայի ընդդիմությունը անվստահություն է հայտնել վարչապետին