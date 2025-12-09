Տոտալ ձախողում Գյումրիում. «հակապատարագները»՝ կուսակցական ժողովներ

Շատերն այն կարծիքին են, որ Նիկոլ Փաշինյանն սկսեց քայլել Գյումրուց և անցած կիրակի օրն իր իշխանավարումը փաստացի ավարտեց Գյումրիում՝ տոտալ ձախողման ենթարկվելով: Նման կարծիքների համար կան չափազանց ծանրակշիռ փաստեր:
«Փաստ» օրաթերթը գրում է. Նախ՝ եթե Հովհաննավանքի կեղծ «պատարագը» ավելի շատ մինիհանրահավաքի տպավորություն էր թողնում, ապա հաջորդ կիրակիներին նույնիսկ շատ փոքր հանրահավաքի համար համադրելի մարդաքանակ չէր ապահովվում, իսկ Գյումրիում ընդհանրապես ներկա էին միայն ուժային կառույցների ներկայացուցիչներ ու որոշ քպականներ: Արդյունքում այնպիսի տպավորություն էր, որ Յոթ վերք եկեղեցում անցկացրել են քպական ժողով:
Պատահական չէ, որ Նիկոլ Փաշինյանի «հակապատարագներն» արդեն ստացել են «քպատարագ» անունը: Ավելին, Շիրակի թեմի հոգևորականների բարձր, իրական հոգևորականին վայել պահվածքի, Հայ առաքելական եկեղեցուն նվիրվածության արդյունքում Նիկոլ Փաշինյանն ստիպված էր «արենդով» քահանաներ բերել, բռնությամբ բացել Եկեղեցու դուռն ու «հակապատարագն» անցկացնել առանց համապատասխան պարագաների:
Դրանից զատ, գյումրեցիները փողոցներում ցույց տվեցին իրենց իրական վերաբերմունքը քպականների, ինչպես նաև Վեհափառին, Եկեղեցուն դավաճանած «հոգևորականների» նկատմամբ, ինչից հետո հատկապես վերջիններս ստիպված էին արագորեն փախչել:
Դրան գումարած՝ Եկեղեցում դարձյալ մի քանի քաղաքացիների կողմից հնչեցվեցին Վեհափառ Հայրապետի ու Շիրակի թեմի առաջնորդ Միքայել Սրբազանի անունները: Ի դեպ, Երևանի Սուրբ Սարգիս եկեղեցում Հովհաննես Իշխանյանի՝ Կաթողիկոսի անունը հնչեցնելուց հետո մենք տեղեկացրել էինք, որ, մեր տեղեկություններով, սա ձնագնդի էֆեկտ է ունենալու, և առաջիկայում ընդդիմադիր ուժերն առավել կազմակերպված են նման ակցիաներ անելու: Եվ ահա, հերթականն արդեն Գյումրիում էր:
Ի դեպ, մեր տեղեկություններով, Վեհափառի անունը հնչեցրած աղջիկը, որին իրավապահները դուրս բերեցին եկեղեցուց, «ՀայաՔվե» ազգային քաղաքացիական միավորման Գյումրու կառույցի ներկայացուցիչ է:
