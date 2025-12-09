Քանիսի՞ն կարող են բանտ նստեցնել

Հայաստանի քրեակատարողական հիմնարկներում պահվող անձանց ընդհանուր թիվը այս պահին մոտ 2845 է: Այդ մասին երեկ տեղեկացրել է ԱՆ քրեակատարողական ծառայության պետը: Նա նաև հայտարարել է, որ ՔԿՀ-ներում ունեն մինչև 4000 անձի պահելու հնարավորություն:
«Փաստ» օրաթերթը գրում է. Դե ինչ, ինքնին հետաքրքիր փաստ է: Սա նշանակում է, որ ընթացքում որևէ քրեական գործ չքննվի, անազատության հետ կապված որևէ դատավճիռ չկայացվի, Փաշինյանը կարող է ևս 1115 ընդդիմադիր գործչի կամ պարզապես իր «թանին թթու ասողներին», անգամ 70-անց թոշակառուների տեղավորել: Դրանից հետո բանտերում արդեն ազատ տեղ չի լինի: Բայց քանի որ մենք երթուղային միկրոավտոբուսներ և «բարեփոխված» ավտոբուսներ տեսած հասարակություն ենք, կարելի է ասել, որ ցանկության դեպքում կարելի է բանտերում տեղավորել ոչ թե 1100, այլ ևս 2200 հակաիշխանական քաղաքացիների:
Բայց այդքանով էլ Փաշինյանի ու ՔՊ-ի իշխանության համար «լավ լուրերը» սպառվում են: Նրանց համար վատ լուրն այն է, որ իրականում Հայաստանում իշխանության դեմ տրամադրված, Փաշինյանին ու նրա իշխանությունը չընդունողները, սոցցանցերում և դրացից դուրս իշխանությունների մասին «քրեականին մոտ» արտահայտվողները ոչ թե հազարներ են, ոչ թե 2 հազարից, նույնիսկ 4 հազարից շատ են (եթե նույնիսկ բոլորին ազատ արձակի՝ ընդդիմացողների համար տեղեր բացելու նպատակով), այլ հարյուր հազարավորներ են: Իսկ բոլորին առավելագույնը 4000 տեղանոց բանտերում Փաշինյանը չէ, ով ուզում է լինի, չի կարող տեղավորել այս իշխանությանը մերժող բոլոր քաղաքացիներին:
Իսկ մյուս կողմից… Ակամայից վերհիշում ես Հակոբ Պարոնյանի հայտնի արտահայտությունը, բայց մի փոքր այլ շեշտադրությամբ, ավելի ճիշտ՝ մի փոքր «արդիականացրած»: Մասնավորապես, բանտ Նիկոլ Փաշինյանի իշխանավարած Հայաստանում կնշանակի բանտ բանտի մեջ:
Բաց մի թողեք
Պարզվում է՝ իրավապահները մի խումբ ոստիկանների են ձերբակալել
Միհրան Պողոսյանի հարազատներից յուրաքանչյուրը 50 մլն. դրամով ազատ է արձակվել. Լուսանկար
Տոտալ ձախողում Գյումրիում. «հակապատարագները»՝ կուսակցական ժողովներ