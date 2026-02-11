Փետրվարի 12-ի աստղագուշակ․ Կարելի է հիշել վաղեմի նախասիրությունները

ԽՈՅ (Aries, 21.III–20.IV)
Օրը հաջող կսկսվի և այդպես էլ կշարունակվի, եթե չկորցնեք լավատեսությունը փոքր խնդիրներից, որոնք երբեմն ծագում են: Հիշեք, որ դուք բարեկամներ և դաշնակիցներ ունեք, ովքեր պատրաստ են ցանկացած պահի օգնության հասնել: Նրանց աջակցության շնորհիվ, դուք կարող եք մեծ հաջողության հասնել: Հնարավոր են դրամական ձեռքբերումներ, ինչպես նաև գործարքներ, որոնք զգալիորեն կբարելավեն ձեր ֆինանսական վիճակը: Բայց չեն բացառվում և ծախսերը: Հաճախ դրանք կապված են են կենցաղային խնդիրների լուծում կամ ավագ հարազատներին օգնելու հետ:
ՑՈՒԼ (Taurus, 21.IV–21.V)
Կարող են առաջանալ ինչ-որ դժվարություններ, բայց դուք կարող եք հաղթահարել դրանք: Հաճախ օգնում է ինտուիցիան: Դրա շնորհիվ դուք ճիշտ ելք կգտնեք բարդ իրավիճակներում: Հին ծանոթների աջակցության շնորհիվ դուք կկարողանաք հասնել առաջընթացի գործերում: Կարևորը հավատացեք, որ ամեն ինչ հաջող կդասավորվի: Ամենայն հավանականությամբ, դուք պետք է շատ ջանքեր գործադրեք, որպեսզի ցանկալի արդյունքի հասնեք:
ԵՐԿՎՈՐՅԱԿ (Gemini, 22.V–21.VI)
Օրը շատ արդյունավետ կլինի: Դուք ուժ և էներգիայի եք զգում: Չեք կասկածում, որ կարող եք հաջողության հասնել: Լավատեսությունը արդարացված է: Աստղերն այսօր ձեր կողմն են և դրանից կարելի է օգտվել: Օրվա ընթացքում կարող են խոչընդոտներ առաջանալ, բայց դուք կարող եք արագ ելք գտնել դրանք հաղթահարելու համար: Հեշտ է ծանոթություններ հաստատելը: Դուք կարող եք գտնել ոչ միայն դաշնակիցներ, այլ նաև իսկական ընկերներ: Հնարավոր է անսովոր ռոմանտիկ պատմության սկիզբ, որը կարևոր դեր կխաղա ձեր կյանքում, ինչպես նաև կօգնի շատ բաների նորովի նայել:
ԽԵՑԳԵՏԻՆ (Cancer, 22.VI–22.VII)
Լուրջ վերաբերվեք ամեն ինչին: Աստղերն այսօր դժվար թե ներեն թեթևամտությունը: Դա կարող է հանգեցնել լուրջ սխալների։ Չի հետաձգեք ծրագրվածը: Կարևոր է կատարել ձեր բոլոր խոստումները և հուսախափ չանել այն մարդկանց, ովքեր ձեզ վստահում են: Շրջապատի հետ երբեմն դժվար է լեզու գտնելը: Հնարավոր են տարաձայնությունները և վեճերը: Շատ բան կախված կլինի նրանից, թե ինչպես եք վերաբերվում քննադատական դիտողություններին: Նշանի նեղացկոտ ներկայացուցիչները հաճախ իրենք են ստեղծում իրենց խնդիրները:
ԱՌՅՈՒԾ (Leo, 23.VII–23.VIII)
Բարենպաստ օր է դաշնակիցներ և համախոհներ,ինչպես նաև նոր ընկերներ գտնելու համար: Ձեր գաղափարների ու ծրագրերի մասին դուք պատմում եք այնպես, որ ոչ ոք չի կարող անտարբեր մնալ: Հաջող են անցնում հրապարակային ելույթները, դուք արագ հետաքրքրում եք ունկնդիրներին և ստանում նրանց համակրանքը: Աշխարհիկ միջոցառումների այցելությունը հաճելի տպավորություն կթողնի: Դժվար կլինի կենտրոնանալ ձանձրալի, կրկնվող գործերի վրա: Այնտեղ, որտեղ պահանջվում է երևակայություն, դուք հաջողության կհասնեք:
ԿՈՒՅՍ (Virgo, 24.VIII–23.IX)
Շատ անհանգիստ օր է: Շատ բան ստացվում է ոչ այնպես, ինչպես դուք սպասում եք: Պետք է փոխեք ծրագրերը, հետաձգեք գործերը: Շրջապատը սովորականից ավելի հաճախ է խառնվում ձեր գործերին: Փորձեք զսպել ձեր բարկությունը, այլապես, դժվար թե հաջողվի խուսափել փոխադարձ պահանջներից կամ հակամարտությունից: Հիշեք, որ ձեր կատակները կարող են սխալ հասկանալ, իսկ նույնիսկ անմեղ դիտողությունները, երբեմն վիրավորական կարող են լինել: Կարևոր հարցերի մասին քննարկումները ավելի լավ է հետաձգել:
ԿՇԵՌՔ (Libra, 24.IX–23.X)
Բարենպաստ օր է շփման համար ։ Կարելի է միավորվել համախոհների հետ: Նրանց հետ, դուք կարող եք հեշտությամբ հասնել ձեր առջև դրված նպատակներին: Չի բացառվում, որ նոր դաշնակիցներ և ընկերներ կգտնեք: Հնարավոր է ռոմանտիկ պատմության սկիզբ, որը կարևոր դեր կխաղա ձեր կյանքում: Օրը հարմար է ուսման և մտավոր աշխատանքի համար: Դուք կարող եք հեշտությամբ մտապահել ինֆորմացիան, արագ վերլուծել, կատարել ճիշտ հետևություններ: Օգտակար կլինի ուրիշների սխալների վրա սովորելը: Դրա շնորհիվ է, որ դուք կարող եք ազատվել լուրջ հոգսերից:
ԿԱՐԻՃ (Scorpius, 24.X–22.XI)
Հիանալի, արդյունավետ և հետաքրքիր օր է: Հաջող հանգամանքների բերումով կարող եք շատ բանի հասնել։ Դուք ուշադիր եք մանրուքներին, ոչինչ չի վրիպում ձեր տեսադաշտից, այդ պատճառով զերծ եքմնում սխալներից: Կարելի է շատ լավ զբաղվել գործերով, որոնք նախկինում կարծես գրեթե անհուսալի էին: Ձեր անսովոր հայացքները, օգնում է շատ բաներում ելք գտնել բարդ իրավիճակներում: Օրը հարմար է լուրջ խոսակցությունների, լուրջ հարցերի շուրջ քննարկումների համար, որոնք կարևոր են ձեր և ձեր մտերիմների համար:
ԱՂԵՂՆԱՎՈՐ (Sagittarius, 23.XI–21.XII)
Դուք շատ զգայուն եք, սուր եք արձագանքում այն ամենին, ինչ է կատարվում է ձեր շուրջը: Հաճախ նկատում եք այն, ինչ չեն տեսնում ուրշները: Իրադարձությունները կարող են արագ զարգանալ, բայց դուք միշտ ժամանակին եք արձագանքում,ընդունում եք ճիշտ որոշումներ: Հնարավորություն կունենաք կարգավորել աշխատանքային խնդիրները, որոնք վերջին ժամանակներս ձեզ հանգիստ չէին տալիս: Հավանական են հաջող ուղևորությունները: Հնարավոր են աննշան դրամական ձեռքբերուներ: Դրանք շատ տեղին կլինեն: Օրը բարենպաստ է փոքր գնումների համար:
ԱՅԾԵՂՋՅՈՒՐ (Capricornus, 22.XII-20.I)
Օրվա սկզբին հարկ է ուշադիր լինել։ Այդ ժամանակ ինչ-որ բան կարող է գնալ ոչ ձեր ծրագրով և դուք պետք է արագ որոշումներ կայացնեք: Այստեղ կարևոր է խուսափել ռիսկի դիմելուց ։ Ավելի ուշ դուք աջակցություն կստանաք, որը կարող է շատ բան փոխել: Դրա շնորհիվ կհաջողվի լուծել այն խնդիրները, որոնք անհանգստացնում էին ձեզ վերջին շրջանում ։ Չեն բացառվում հաջող զուգադիպությունները, անսպասելի պատահարները, որոնք կկարողանաք օգտագործել ձեր շահերի համար: Շատ Այծեղջուրների համար նախկինում ստացած փորձը օգտակար կլինի։ Դրա շնորհիվ նշանի շատ ներկայացուցիչներ սխալներ չեն անի:
ՋՐՀՈՍ (Aquarius, 21.I–19.II)
Հաջող օր է, լի հաճելի իրադարձություններով: Բազմաթիվ լավ գաղափարներ են ի հայտ գալիս,և դուք մեծ եռանդով սկսում եք իրականացնել դրանք: Շրջապատը չի կարող անտարբեր մնալ, շատերը կցանկանան օգնել ձեզ: Հավանական են հաճելի ծանոթությունները: Հնարավորություն կունենաք հանդիպել մի մարդու, ով իսկապես հոգեհարազատ է ձեզ։ Կարելի է լուծել ֆինանսական հարցերը ։ Ինտուիցիան օգնում է կնքել շահեկան գործարքներ, հասկանալ, ինչպես ծախսել գումարները: Հաճախ հայտնվում են հաջող չպլանավորված գնումներ: Չարժե վարկ վերցնել:
ՁԿՆԵՐ (Pisces, 20.II–20.III)
Օրվա սկիզբը հարմար է կարևոր հարցերի շուրջ քննարկումների համար: Այդ ժամանակ դուք ասում եք այն, ինչ մտածում եք, բայց դա ոչ մեկին չի նեղացնում: Հնարավորություն կունենաք ընդհանուր լեզու գտնել մարդկանց հետ: Չի բացառվում ռոմանտիկ հարաբերությունների սկիզբ: Դրանք կարող են արագ զարգանալ և շուտով շատ կարևոր կլինեն ձեր համար: Ավելի ուշ ճիշտ ժամանակ է հանգստի համար: Կարելի է հիշել վաղեմի նախասիրությունները: Այն ձեզ շատ դրական հույզեր կպարգևի: Օրվա երկրորդ կեսին ավելի լավ է խուսափել լուրջ ֆիզիկական գործունեությունից:
