ԶՊՄԿ-ի փոխտնօրենը մեղադրյալ․ ո՞վ է Նարեկ Ամբարյանը, ինչ կապեր ունի. Լուսանկար

«Նարեկ Գուրգենի Ամբարյանը երկար տարիներ զբաղեցրել է ղեկավար պաշտոններ «Զանգեզուրի պղնձամոլիբդենային կոմբինատ» ՓԲԸ-ում։

«Ժողովուրդ» օրաթերթը գրում է. 2014 թ. հուլիսի 1-ից նա եղել է կոմբինատի գլխավոր տնօրենի առաջին տեղակալ, իսկ 2018 թ. մարտի 1-ից՝ նաև խորհրդի անդամ։

Մինչ մասնավոր հատված անցնելը Ամբարյանը աշխատել է իրավապահ համակարգում՝ եղել է ՀՀ զինվորական դատախազության հատկապես կարևոր գործերով քննիչ, նաև դատախազ։ Նրա հայրն էլ երկար տարիներ դատախազության լրատվական վարչության պետն էր՝ Գուրգեն Ամբարյանը։

Ի՞նչ մեղադրանք է առաջադրվել

Իրավապահների հաղորդմամբ՝ Ամբարյանին մեղադրանք է առաջադրվել այն բանի համար, որ նա, զբաղեցնելով ղեկավար պաշտոն, իր կարգադրիչ և այլ լիազորությունները օգտագործել է ընկերության շահերին հակառակ՝ իր և այլ անձանց օգտին, ինչի հետևանքով, ըստ մեղադրանքի, ընկերության համար առաջացել են ծանր հետևանքներ։

«Ժողովուրդ» օրաթերթի հետ զրույցում Ամբարյանը չի ընդունել մեղադրանքը՝ պնդելով, որ գործել է իր լիազորությունների շրջանակում։

Կապը «Հակարի» ՍՊԸ-ի հետ

Ամբարյանի անունը նախկինում ևս հայտնվել է լրատվամիջոցների հրապարակումներում։

2020 թվականին «Հետք»-ը գրել էր, որ «Հակարի» ՍՊԸ-ում, որը շահագործում է «Հագարի-2» ՀԷԿ-ը, բաժնետեր է Անահիտ Ղալթախչյանը՝ Նարեկ Ամբարյանի կինը։ Ըստ հրապարակման՝ նա ընկերությունում ունի 25% բաժնեմաս։

Հիշեցնենք, որ նույն հրապարակումների համաձայն՝ Վահե Հակոբյանի կինը՝ Էլիզաբեթ Պետրոսյանը, ևս 25% բաժնեմաս ունի նույն ընկերությունում։ Վահե Հակոբյանը ևս նախկինում դատախազությունում է աշխատել։

ԶՊՄԿ-ի նման խոշոր և համակարգային ազդեցություն ունեցող ընկերության դեպքում թափանցիկությունն ու հաշվետվողականությունը պետք է լինեն առավելագույն, բայց թափանցիկություն չի նկատվում։ Անգամ մեր հարցումներն են մնում բովանդակային անպատասխան։

Հիշեցնենք, որ Նարեկ Ամբարյանը՝ ԶՊՄԿ-ի գլխավոր տնօրենի նախկին առաջին տեղակալը, ժամանակ առ ժամանակ հայտնվել է «Մաքուր երկաթ» գործարանի և տնտեսական դատավարությունների շրջանակում մեկ այլ հայտնի գործչի՝ ԱԺ նախկին պատգամավոր, Սյունիքի նախկին մարզպետ Վահե Հակոբյանի ընտանիքի հետ համեմատական համատեքստում։

Մասնավորապես՝ տեղեկություններ են շրջանառվել, որ քննվող քրեական վարույթում Նարեկ Ամբարյանը կալանավորվել է միասին «Վերածնվող Հայաստան» կուսակցության նախագահ Վահե Հակոբյանի եղբոր՝ Կարեն Հակոբյանի հետ»։

