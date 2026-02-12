Ինչ է նվիրել ռուս գործարարը Նիկոլ Փաշինյանին

«Ահա Ձեր տեքստը՝ կետադրված և ուղղագրական սխալները շտկված՝ առանց բովանդակությանը ձեռք տալու․
«Ժողովուրդ» օրաթերթը գրում է. Քաղաքական «գզվռտոցի» արդյունքում հայ-ռուսական հարաբերությունները հայտնվելու են երերուն սյուների վրա։ Սակայն վերջերս քաղաքական նպատակահարմարությունից ելնելով տարբեր հանդիպումներ են տեղի ունենում ռուսների հետ. մեկ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն է ընդունելություն անցկացնում, մեկ Խորհրդարանի խոսնակ Ալեն Սիմոնյանն է մեկնում Մոսկվա։
Սիմոնյանը Ռուսաստանին համարեց «եղբայրական ազգ» և չստացավ ոչինչ, իսկ Նիկոլ Փաշինյանը սեփական հարկի տակ ընդունեց գործարար Վլադիմիր Եվտուշենկովին և արժանացավ թանկարժեք նվերի։
Գործարարը Փաշինյանին նվիրել է 400 հազար դրամ արժեքով «թեյի սպասքի հավաքածու «Երկնագույն պսակ»», պատրաստված «Գժել» ասոցիացիայի կողմից՝ եզակի օրինակով, բարձրագույն ճենապակուց, ոսկեզօծ։
Հիշեցնենք, որ «Հանրային ծառայության մասին» օրենքի 29-րդ հոդվածում, որով սահմանված են հանրային պաշտոն զբաղեցնող անձի և հանրային ծառայողի կողմից նվերներ ընդունելու սահմանափակումները, նշվում է, որ հանրային պաշտոն զբաղեցնող անձանց և հանրային ծառայողներին թույլատրվում է ընդունել միայն հետևյալ նվերները․ պետական կամ պաշտոնական այցերի կամ միջոցառումների, ինչպես նաև աշխատանքային այցերի, գործուղումների շրջանակներում կամ ժամանակ տրվող նվերները կամ սովորաբար կազմակերպվող հյուրասիրությունը,
ծառայողական օգտագործման նպատակով անվճար տրամադրվող նյութերը,
կրթաթոշակը, դրամաշնորհը կամ նպաստը՝ տրված հրապարակային մրցույթի արդյունքով՝ մյուս դիմորդների նկատմամբ կիրառված նույն պայմաններով և նույն չափանիշներով կամ թափանցիկ այլ գործընթացի արդյունքով,
օտարերկրյա պետությունների, միջազգային կազմակերպությունների կամ այլ անձանց կողմից տրվող արարողակարգային նվերները։
Եթե 1-ին կամ 4-րդ կետերով նախատեսված նվերի արժեքը (բացառությամբ սովորաբար կազմակերպվող հյուրասիրությունների) գերազանցում է 60.000 դրամը, ապա այն համարվում է պետական կամ համայնքային սեփականություն։ Հանրային պաշտոն զբաղեցնող անձինք և հանրային ծառայողները պարտավոր են սահմանված կարգով այն հանձնել պետությանը կամ համայնքին։
Բացի դրանից, հանրային պաշտոն զբաղեցնող անձը և հանրային ծառայողը պարտավոր են իրենց կողմից ստացված թույլատրելի նվերները հաշվառել նվերների հաշվառման ռեեստրում։ 40.000 դրամը չգերազանցող արժողությամբ թույլատրելի նվերները ենթակա չեն հաշվառման, բացառությամբ նույն աղբյուրից 6 ամսվա ընթացքում նվերի ստացման պարբերական (5 և ավելի) բնույթ կրող դեպքերի։
Նվերների արժեքը գնահատվում է՝ հիմք ընդունելով այն ողջամիտ շուկայական արժեքը, որը հնարավոր է գնահատել բաց աղբյուրների միջոցով։
Հավելենք նաև, որ հանրային պաշտոն զբաղեցնող անձանց և հանրային ծառայողներին, եթե որևէ նվեր է տրվում իրենց պաշտոնեական (ծառայողական) պարտականությունների իրականացմանն առնչվող, ապա անկախ դրա չափից, գնից, եթե անգամ այն արժե 100 դրամ, չեն կարող ընդունել»։
