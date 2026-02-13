Պետեր Մագյարը պնդում է, որ իր նախկին ընկերուհին իրեն գայթակղել է վարկաբեկիչ իրավիճակի մեջ և հերքել է թմրանյութերի օգտագործման մասին մեղադրանքները՝ ասելով, որ Վիկտոր Օրբանի կառավարությունը գաղտնի ծառայությունների մեթոդներ է օգտագործում իրեն վարկաբեկելու համար։
Հունգարիայի ընդդիմության առաջնորդ Պետեր Մագյարը խոստովանել է, որ իր նախկին ընկերուհին իրեն գայթակղել է «մեղրի թակարդի» մեջ և հերքել է թմրանյութերի օգտագործման մասին մեղադրանքները։ Մագյարը պնդում է, որ Վիկտոր Օրբանի կառավարությունը կազմակերպել է գործողությունը՝ օգտագործելով գաղտնի ծառայությունների մեթոդները։
Մագյարի «Տիսա» կուսակցությունը Վիկտոր Օրբանի «Ֆիդեսի» գլխավոր մրցակիցն է Հունգարիայի ապրիլյան ընտրություններում և ներկայումս առաջատար է հարցումներում։ Վերջերս ընտրարշավը սրվել է ակտիվիստների և թեկնածուների նկատմամբ անձնական հարձակումներով, ինչպես նաև խորը կեղծ տեսանյութերի օգտագործմամբ։
Երեքշաբթի օրը համացանցում սկսեցին շրջանառվել սենյակի լուսանկարներ՝ մահճակալով, որոնցում ենթադրվում էր, որ դրանք կապված են Մագյարի մասնակցությամբ սեքս-տեսանյութի հետ։
Հինգշաբթի կեսօրին սոցիալական ցանցերում տարածված տեսանյութում ընդդիմության առաջնորդը խոստովանել է, որ 2024 թվականի օգոստոսին երեկույթից հետո այցելել է լուսանկարում պատկերված բնակարանը և համաձայնությամբ սեռական հարաբերություն է ունեցել նախկին ընկերուհու հետ։
«Այդ գիշեր ես չգիտակցեցի, որ բախվում եմ գաղտնի ծառայության գործողության, ուստի թույլ տվեցի, որ ինձ գայթակղեն», – ասել է Մագյարը։
«Սակայն ավելի ուշ հասկացա, որ հայտնվել եմ ռուսական ոճի դասական կոմպրոմատային իրավիճակում։ Բայց քանի որ ես ոչ մի անօրինական բան չէի արել, իմ խիղճը մաքուր է»։
Մագյարն ասել է, որ բնակարանում ներկա գտնվող մյուս մարդիկ, հավանաբար, իրենց հետ թմրանյութեր են ունեցել, բայց ինքը հերքել է թմրանյութեր ընդունելը և ասել է, որ պատրաստ է թմրամիջոցների թեստ հանձնել։ Հունգարիայում թմրանյութերի օգտագործումը արգելված է։
«Նրանք չեն հաջողի»
«Ես չգիտեմ, թե ինչպես են հետագայում մանիպուլացվելու գաղտնի ծառայության սարքավորումներով բնակարանում անօրինական կերպով ձայնագրված պատկերներն ու ձայնագրությունները, բայց ես առաջարկում եմ, որ սենյակում կատարված ամբողջ ձայնագրությունը հրապարակվի անմոնտաժ», – ասել է Պետեր Մագյարը։
Կուսակցության առաջնորդն ասել է, որ սեքս-տեսանյութերի արշավը թիրախավորում է իր ընտանիքը և նպատակ ունի հոգեբանորեն կոտրել իրեն։
«Ֆիդեսի առաջնորդները գիտեն, որ այս շաբաթ որդիներս ինձ հետ են, քանի որ մեր ընտրարշավը մեկնարկում է հաջորդ շաբաթ։ Նրանք ցանկանում էին փչացնել այս ժամանակահատվածը և ինձ ավելի մեծ հոգեբանական ճնշման ենթարկել, ուստի ես սխալ թույլ տվեցի։ Նրանք չեն հաջողի», – ասաց Մագյարը։
Ֆիդեսի ներկայացուցիչները հերքել են լուսանկարի տարածմանը մասնակցությունը կամ տեսանյութի մասին տեղյակ լինելը։
Հունգարիայի օրենսդրության համաձայն՝ սեռական բնույթի լուսանկարներ հրապարակելն առանց համաձայնության քրեական հանցագործություն է։
Մեղադրանքները հնչել են քարոզարշավի վճռորոշ փուլում։ Ընդամենը երկու տարի առաջ հիմնադրված «Տիսզան» այժմ առաջատար է «Ֆիդեսի» 35%-28%-ի հարաբերակցությամբ՝ ըստ 21-րդ հետազոտական ինստիտուտի տվյալների։
Օրբանը Հունգարիան կառավարում է 2010 թվականից՝ բացարձակ մեծամասնությամբ։ Կառավարության փոփոխությունը կվերաձևավորի Հունգարիայի հարաբերությունները Եվրամիության հետ և նրա դիրքորոշումը Ուկրաինայի պատերազմի հարցում։
Բաց մի թողեք
Կոշտ «համագործակցությունը» Կովկասը բաժանում է ճամբարների
ԱՄՆ ճնշման տակ Եվրամիությունը և Ուկրաինան կապիտուլյացված տեսնելու սպասումները Մոսկվայում չեն արդարանում
ԱՄՆ – Ադրբեջան ռազմավարական գործընկերությունը Վաշինգտոն-Մոսկվա հարաբերություններում ի՞նչ «նրբերանգ» ունի