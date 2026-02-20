Փետրվարի 21-ի աստղագուշակ․ Լավ են անցնում գործնական բանակցությունները

ԽՈՅ (Aries, 21.III–20.IV)
Օրվա սկիզբը հաջող կլինի, այդ պատճառով կարևոր գործերը ավելի լավ է չհետաձգել։ Որքան արագ գործեք, այնքան ավելի շատ բան կհասցնեք անել: Ձեզ պետք չէ երկար ժամանակ, ճիշտ որոշում կայացնելու համար: Ինտուիցիան անսխալ հուշում է, թե ինչ պետք է ձեռնարկել: Դրա շնորհիվ դուք հաճախ ճիշտ եք այնտեղ, որտեղ մյուսները սխալվել են: Օրվա երկրորդ կեսը ավելի լարված է, այնպես որ պետք է պահպանեք ինքնատիրապետումը։ Հնարավոր են վեճեր աշխատանքում և տանը: Նույնիսկ մտերիմների հետ երբեմն դժվար է լեզու գտնելը:
ՑՈՒԼ (Taurus, 21.IV–21.V)
Օրը բավական հագեցած է: Օրվա առաջին կեսին հուզումները կապված են հիմնականում աշխատանքի հետ: Պետք է կատարել ոչ միայն ձեր, այլև ուրիշների պարտականությունները, ուղղել թույլ տրված սխալները: Շրջապատը հաճախ շեղում, նյարդայնացնում է ձեզ անտեղի խորհուրդներով: Ավելի ուշ պետք է կենտրոնանալ անձնական հարաբերությունների վրա: Ձեր սիրելիի համար շատ կարևոր է ձեր ուշադրությունը և խնամքը: Ժամանակ կպահանջվի ձեզ հետաքրքրող թեմաների մասին խոսելու և քննարկելու համար: Իսկ ահա բողոքներ ներկայացնել և հիշեցնել միմյանց վրիպումների մասին, պետք չէ:
ԵՐԿՎՈՐՅԱԿ (Gemini, 22.V–21.VI)
Ձեզ սպասվում է հիանալի օր: Կարելի է բազմաթիվ օգտակար բաներով զբաղվել: Դուք հաճույքով եք օգնում բոլորին և չեք նյարդայնանում , եթե դրա համար ստիպված եք հետաձգել սեփական գործերը: Ներդաշնակ են դասավորվում հարաբերությունները գործընկերների և ղեկավարության հետ: Վաղեմի գործընկերները սիրով կաջակցեն ձեր նախաձեռնությունները: Օրը հարմար է պետական կազմակերպություններ այցելության համար:Կարող եք համագործակցել նրանց հետ ու մասնակցել ինչ-որ հասարակական նախագծերի ։ Փաստաթղթերի ձևակերպման հետ խնդիրներ չեն առաջանա:
ԽԵՑԳԵՏԻՆ (Cancer, 22.VI–22.VII)
Առավոտը շատ հարմար է կարևոր որոշումներ կայացնելու համար: Կարելի է կառուցել երկարաժամկետ ծրագրեր: Դուք ճիշտ եք գնահատում իրավիճակը, կարող եք կանխատեսել, թե ինչպես կզարգանան իրադարձությունները: Միևնույն ժամանակ պարզ է դառնում, թե ում կարելի է վստահել, իսկ թե ումից ավելի լավ է հեռու մնալ ։ Ավելի ուշ ինքնատիպ գաղափարներ կծնվեն: Դրանք հաջող կլինեն: Շրջապատը նկատում է ձեր հաջողությունները և սովորականից ավելի հաճախ դիմում խորհուրդներով: Չի բացառվում օգտակար ծանոթությունները: Ձեր անսովոր մոտեցումը գրավում է շատերի ուշադրությունը: Նույնիսկ պարզ մտքերի փոխանակումը կարող է սկիզբ դնել ռոմանտիկ պատմության:
ԱՌՅՈՒԾ (Leo, 23.VII–23.VIII)
Մի շտապեք: Օրվա սկզբին չպետք է հուսահատվեք, բարդ և կարևոր գործերով զբաղվեք ։ Ավելի լավ է օգտագործել այդ ժամանակը սկսած գործը ավարտին հասցնելու համար: Ավելի ուշ հնարավորություն կունենանք նախաձեռնություն ցուցաբերել աշխատանքում, հանդես գալ հետաքրքիր գաղափարներով: Բաց մի թողեք այդ պահը, հենց այդ ժաամանակ կարող եք կարիերայում հաջողություն գրանցել: Հնարավոր են հաջող գործարքները, շահավետ դրամական ձեռքբերումները: Փորձեք խուսափել ծանրաբեռնվածությունից: Դա հատկապես կարևոր է օրվա երկրորդ կեսին: Ավելորդ ծանրաբեռնվածությունը կարող է վատացնալ ձեր ինքնազգացողությունը։ Ավելի լավ է հանգստացեք:
ԿՈՒՅՍ (Virgo, 24.VIII–23.IX)
Օրվա սկզբին չեն բացառվում վեճերը: Շրջապատը այս պահին քննադատաբար է տրամադրված: Կարող են տհաճ դիտողություններ անել, ոչ տեղին խորհուրդներ տալ: Փորձեք հանգիստ արձագանքել: Կոնֆլիկտները ձեզ հիմա պետք չեն: Հաճախ վերջ դնել վեճերին օգնում է հումորի զգացումը ։ Ավելի ուշ պետք է կենտրոնանալ աշխատանքային խնդիրների լուծման վրա: Կարևոր է, որ ոչ ոք չխանգարի ձեզ, այլապես սխալները գրեթե անխուսափելի են։ Մի շտապեք: Դուք բավարար ժամանակ ունեք իրավրճակը հասկանալու, ամեն ինչ վերլուծելու և ծանրութեթև անելու համար:
ԿՇԵՌՔ (Libra, 24.IX–23.X)
Շատ բարենպաստ օր է: Հնարավորություն կունենաք լուծել կարևոր խնդիրները, հասնել զգալի առաջընթացի: Դուք կստանաք օգտակար տեղեկատվություններ, որը շուտով հաստատ պետք կգա: Փորձեք սովորել նորը այնքան արագ, որքան հնարավոր է: Միայն այդպես դուք կկարողանաք ստանալ առավելություն մրցակիցների նկատմամբ: Օրը հարմար է ստեղծագործելու համար: Ոգեշնչման պակաս չեք ունենա: Շատ բաների դուք կարող եք նայել նորովի, և դա կանդրադառնա ձեր ապագայի ծրագրերի և նպատակների վրա: Երեկոյան արժե հիշել ձեր հին ծանոթներին: Նրանք ուրախ կլինեն:
ԿԱՐԻՃ (Scorpius, 24.X–22.XI)
Օրը բարդ է, բայց առաջին կեսին, այնուամենայնիվ, հնարավոր կլինի հասնել մեծ հաջողությունների: Մի վախեցեք դժվարություններից: Եթե համառ լինեք, ապա կարող եք հասնել նպատակին: Մի հետաձգեք տհաճ պարապմունքները, հանդիպումները բարդ մարդկանց հետ: Հաճախ այն, ինչ դժվար է թվում, իրականում գրեթե դժվարություններ չի առաջացնում: Օրվա երկրորդ կեսը նվիրված կլինի մանր, սակայն բազմաթիվ խնդիրների լուծմանը։ Դրանց պատճառով ստիպված կլինեք նույնիսկ հետաձգել զվարճանքիները: Բարեբախտաբար, շատ շուտով դուք հնարավորություն կունենաք հետ բերել կորցրածը:
ԱՂԵՂՆԱՎՈՐ (Sagittarius, 23.XI–21.XII)
Հանգամանքները ոչ միշտ են դասավորվում ձեր օգտին, բայց դուք ելք կգտնեք ձեր առջև դրված նպատակներին հասնելու համար: Օրը հարմար է ոչ ստանդարտ խնդիրների լուծումների համար: Ձեր յուրահատուկ հայացքները հաճախ պարզվում են օգտակար։ Կարելի է գտնել համախոհներ և միանալ նրանց հետ: Դա էապես կընդլայնի ձեր հնարավորությունները: Չեն բացառվում հաջող գնումները և գործարքը: Որոշ Աղեղնավորներ կստանան առաջարկներ, որոնք խոստանում են արագ եկամուտների աճ:
ԱՅԾԵՂՋՅՈՒՐ (Capricornus, 22.XII-20.I)
Օրվա սկիզբը շատ արդյունավետ է: Դուք կարող եք մի քանի կարևոր հարց լուծել, օգնել նրանց, ովքեր դրա կարիքն ունեն: Հնարավորություն կունենաք իրականացնել հին գաղափարները: Հանգամանքները կզարգանան առավել բարենպաստ կերպով: Որքան մոտենում է երեկոն, այնքան ավելի հավանական են գործերի հետաձգումները: Կարող են խոչընդոտներ առաջանալ:Օրվա երկրորդ կեսը հարմար է հանգստի համար: Ավելի լավ է խուսափել ծանրաբեռնվածություններից, չմտածել կարևոր հարցերի մասին և հեռու մնալ այն մարդկանցից, ովքեր կարող են փչացնել ձեր տրամադրությունը՝ թունավոր մեկնաբանություննեով:
ՋՐՀՈՍ (Aquarius, 21.I–19.II)
Շատ բան հեշտությամբ կտրվի: Լուրջ խնդիրներն ու կորուստները քիչ հավանական են: Հարաբերությունները գործընկերների հետ կարող են լարված լինել, հատկապես օրվա սկզբին: Բայց դուք կարող եք մոտեցում գտնել կոնֆլիկտներից խուսափելու համար: Որոշ Ջրհոսներ կարող են հաշտվել նրանց հետ, ում հետ վեճեր են ունեցել: Մրցակիցները կարող են վերածվել դաշնակիցների: Ղեկավարությունը կաջակցի ձեր ձեռնարկումները, կօգնի իրականացնել ծրագրերը: Կարելի է գնումներ կատարել, այդ թվում ՝ խոշոր: Գնումները կուրախացնեն և՛ձեզ, և՛ ձեր մտերիմներին:
ՁԿՆԵՐ (Pisces, 20.II–20.III)
Ձեզ հետաքրքիր օր է սպասվում: Այն խոստանում է ֆինանսների հետ կապված հաջողություններ: Կարելի է շահավետ գործարք կնքել, զգալիորեն ավելացնել եկամուտները: Հավանական են հաջող գնումներ, այդ թվում ՝ չպլանավորված: Լավ են անցնում գործնական բանակցությունները: Որոշ Ձկներ կկարողանան աջակցություն ստանալ ազդեցիկ մարդկանցից և շուտով իրականացնել համարձակ ծրագրեր: Չի բացառվում ռոմանտիկ հետաքրքրություններ աշխատանքի վայրում: Նման հարաբերությունները բարենպաստ կլինեն։
