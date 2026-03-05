Իրանում ԱՄՆ-ի նախաձեռնած գործողության մեկնարկից ի վեր զոհվել է 1114 քաղաքացիական անձ, տուժել՝ 6000-ը

ԱՄՆ-ում գործող Մարդու իրավունքների պաշտպանների լրատվական գործակալության (HRANA) տվյալներով՝ պատերազմի սկսվելուց ի վեր Իրանում զոհվել է առնվազն 1114 քաղաքացիական անձ, հաղորդել է CNN-ը։
Հրապարակված վերջին տվյալների համաձայն՝ զոհվածների թվում է 183 երեխա, որոնց մեծ մասը 10 տարեկանից փոքր է։ Կազմակերպությունը շարունակում է ստուգել գրանցված ավելի քան 900 մահվան դեպքերը։
HRANA-ի տվյալներով՝ վերջին 24 ժամվա ընթացքում իրականացված վերջին հարվածներից մի քանիսը հարվածել են միջազգային մարդասիրական իրավունքով պաշտպանված քաղաքացիական օբյեկտներին, այդ թվում՝ միջնակարգ դպրոցի, ինչպես նաև մի քանի բժշկական հաստատությունների և կլինիկաների։
Այս վերջին հակամարտության զոհերի թիվը մոտենում է Իրանի, Իսրայելի և Միացյալ Նահանգների միջև 12-օրյա պատերազմի զոհերի ընդհանուր թվին, որը, HRANA-ի գնահատականներով, Իրանում խլել էր 1190 մարդու կյանք։
Իրանի ազգային արտակարգ իրավիճակների կառավարման կազմակերպության ղեկավարը հայտարարել է, որ մինչ օրս վիրավորվել է մոտ 6000 մարդ։ Իրանի շտապօգնության ծառայության ղեկավար Ջաֆար Միադֆարը ևս հաստատել է այս տեղեկությունը:
Տեղական իշխանությունների տվյալներով՝ Մերձավոր Արևելքում Թեհրանի հասցրած պատասխան հարվածների հետևանքով ևս մեծաթիվ զոհեր կան:
Բաց մի թողեք
Թրամփի որոշումը՝ հարվածել Իրանին հակաօրինակա՞ն է․ Սենատի արձագանքը
Էրդողանը զգուշացրել է Իրանին․ իրավիճակը լարվում է
Սահմանային դիրքերը ռմբակոծվում են, Թեհրանում պայթյուններ են