Ինչ վնասվածքներ ունի Իրանի նոր Գերագույն առաջնորդը, վիճակը շատ ծանր է, և՞ս մեկ առաջնորդ կմահանա

Իրանի նոր Գերագույն առաջնորդ Մոջթաբա Խամենեիի մոտ առկա է ոտնաթաթի կոտրվածք եւ այլ աննշան վնասվածքներ, որոնք նա ստացել է Իրանի դեմ ամերիկա-իսրայելական ռազմական գործողության առաջին օրը։
Այս մասին հայտնում է CNN-ը։
Հիշեցնենք, որ ավելի վաղ, Կիպրոսում իրանական դեսպան Ալիռեզա Սալարիանը հայտարարել էր The Guardian-ի հետ զրույցում, որ Խամենեին ստացել է վնասվածք նույն այն ավիահարվածի ժամանակ, որի հետեւանքով սպանվել է նրա հայրը՝ այաթոլլա Ալի Խամենեին։
Կրտսեր Խամանեին նոր Գերագույն առաջնորդ նշանակվելուց հետո հասարակության մեջ չի երեւացել։ Հիշեցնենք, որ նա 56 տարեկան է։
Անանուն աղբյուրը հաղորդում է, որ Իրանի նոր գերագույն առաջնորդ Մոջթաբա Խամենեիի վիճակը շատ ծանր է, և որ նա գտնվում է երկրի առաջատար վնասվածքաբաններից մեկի հսկողության տակ։
Հիվանդանոցի վնասվածքաբանության թիմի անդամներին ծանոթ աղբյուրը, չնայած Իրանում ինտերնետի գրեթե լիակատար անջատմանը, կարողացել է այս մասին տեղեկացնել Լոնդոնում բնակվող աքսորյալ այլախոհին։
Աղբյուրը, որը խնդրել է անանուն մնալ՝ իր կյանքի համար վախենալու պատճառով, կարողացել է շրջանցել Իրանում ինտերնետի գրեթե լիակատար անջատումը և հաղորդագրություններ ուղարկել Լոնդոնում բնակվող աքսորյալ այլախոհին։
Զաֆարղանդին Իրանի առողջապահության, բժշկական բուժման և բժշկական կրթության նախարարն է և երկրի առաջատար վնասվածքաբաններից մեկը։ 70-ամյա վիրաբույժը, որը ինքն էլ վիրավորվել է քիմիական զենքից Իրան-Իրաք պատերազմի ժամանակ, իսլամիստական ռեժիմի ամենավստահելի բժիշկն է։
Նաև հաղորդվել է, որ Իրանի նախագահ Մասուդ Փեզեշքիանը երկու օր առաջ այցելել է Սինա հիվանդանոց՝ բժիշկ Զաֆարղանդիի ուղեկցությամբ։ Հետագայում ենթադրություններ առաջացան, որ Իրանի նախագահը գաղտնի այցելել է Մոջթաբային և ստացել է նրա վիճակի մասին ամբողջական տեղեկատվություն։
Ըստ տեղեկությունների՝ հիվանդանոցը գտնվում է չափազանց խիստ անվտանգության ներքո, միայն մի քանի լիազորված անձանց է թույլատրվում մտնել վերակենդանացման բաժանմունք։
Այլ աղբյուրներ հայտնել են, որ Մոջթաբան բացարձակապես տեղյակ չի եղել ընթացող պատերազմի, իր ընտանիքի անդամների, այդ թվում՝ կնոջ և որդու մահվան և նույնիսկ Իրանի գերագույն առաջնորդի պաշտոնում իր ընտրության մասին։
