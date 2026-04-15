Հայաստան-ԵՄ քաղհասարակության պլատֆորմի 8-րդ երկկողմ հանդիպումը

«2018 թվականի հեղափոխությունից հետո ամենամեծ քննադատությունը մեր կառավարության և մեծամասնության հասցեին այն է, որ արդարության ոլորտում դեռևս չենք կարողացել հասնել այնպիսի հաջողությունների, որ կգնահատվի լավ կամ բավարար»:
Այս մասին Հայաստան-ԵՄ քաղհասարակության պլատֆորմի 8-րդ երկկողմ հանդիպմանն ասել է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը. «ՀՀ-ում դատական, արդարադատության և արդարության համակարգերը հիմնականում չունեն օրգանական կապ իշխանության բարձրագույն աղբյուրի՝ ժողովրդի հետ։ Այս խնդիրն է կարևորագույններից մեկը, որ մենք պետք է լուծենք առաջիկայում՝ նոր Սահմանադրություն ընդունելով»։
Նրա խոսքով՝ Հայաստանում արդարադատությունը կառավարում են այնպիսի ինստիտուտներ, որոնք կղզիացած են, չունեն հաշվետվողականության և պատասխանատվության բավարար մակարդակ ժողովրդի առաջ. «Որպես ՀՀ քաղաքացի՝ ես ինքս էլ ՀՀ-ում չունեմ արդարադատության և արդարության զգացում․ սա ֆունդամենտալ պրոբլեմ է, որը պետք է լուծենք»:
Ամփոփվել է Հայաստան – Եվրոպայի խորհուրդ 2023 – 2026 թթ. Գործողությունների ծրագրի իրականացման ընթացքը. Լուսանկար
Դատախազների միջազգային ասոցիացիայի Գործադիր կոմիտեի նիստը կանցկացվի Հայաստանում
Արարատ Միրզոյանը Բրյուսելում հանդիպել է Կայա Կալասի, ապա Անդրիուս Կուբիլիուսի հետ, զբոսնել են Բրյուսելում․ Լուսանկարներ, Տեսանյութ