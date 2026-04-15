Ոչ միայն իմ ընտանիքը, շատերը Ադրբեջանի տարածքից կօգտվեն, եթե գները հարմար լինեն․ Սուքիասյան

Եթե գնային քաղաքականությունը լավ լինի, մեր ընտանիքը չէ՝ ցանկացած ընտանիք կուզենա, որպեսզի ավելի մրցունակ լինի:
Այս մասին ճեպազրույցի ժամանակ ասել է ՔՊ խմբակցության պատգամավոր Խաչատուր Սուքիասյանը՝ պատասխանելով այն հարցին, թե արդյո՞ք իր ընտանիքը դիտարկում է Ադրբեջանի տարածքով որևէ բան արտահանել․ «Ես պաշտպանելու եմ այն մարդկանց, ովքեր ցանկանալու են ավելի մրցունակ լինել՝ թեկուզ Ադրբեջանի տարածքով: Ոչ միայն իմ ընտանիքը, շատերը Ադրբեջանի տարածքից կօգտվեն, եթե գները հարմար լինեն: Լոգիստիկան բավականին ծախս է, դա նշանակում է, որ եթե հարևանիցդ վերցնես՝ լոգիստիկ ծախս չի լինի և ավելի էժան կարող ես ձեռք բերել»:
Անդրադառնալով ռուսական կողմից երկաթծի կոնցեսիոն կառավարումը վերցնելուն և իր դիրքորոշմանը այդ քաղաքականության վերաբերյալ՝ Սուքիասյանը նշեց, որ կարծում է դա ռուսների համար ևս ձեռնտու է․ «Այսօր բավականին ֆինանսական խնդիրներ կան: Լավ կլինի, որ Ռուսաստանը ճիշտ որոշում կայացնի, փոխհարաբերություններ ստեղծի, միևնույն է, Ռուսաստանը ևս շահելու է, որովհետև տարածաշրջանը սկսելու է շնչել, օրինակ՝ Հնդկաստանից Հայաստանով ապրանք է անցնելու, որտեղ Ռուսաստանը մաս է ունենալու: Ես չգիտեմ՝ այդ գիտակցությունը կլինի, թե ոչ, բայց պետք է ամեն ինչ անենք, որ տարածաշրջանը հարստանա»։
ԱՄՀ-ն իջեցրել է Եվրագոտու տնտեսական աճի կանխատեսումը 1.4%-ից մինչև 1.1%՝ Իրանի պատերազմի պատճառով
Ադրբեջանի պաշտոնական քարոզչությունը Հայաստանի տնտեսության մասին
Մագյարը դուռը բաց է պահում ռուսական էներգիայի համար՝ չնայած ԵՄ-ի կողմից էներգիայի մատակարարման փուլային դադարեցման ծրագրերին