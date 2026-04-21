EU – Armenia

Ադրբեջանի և Հայաստանի միջև հարաբերությունների կարգավորման գործընթացը չափազանց կարևոր է ԵՄ-ի համար. Կալաս

«Ադրբեջանի և Հայաստանի միջև հարաբերությունների կարգավորման գործընթացը չափազանց կարևոր է Եվրոպական Միության համար»։

Այս մասին լրագրողներին հայտարարել է ԵՄ արտաքին քաղաքականության և անվտանգության հարցերով գերագույն հանձնակատար Կայա Կալասը կազմակերպության արտաքին գործերի նախարարների հանդիպմանն ընդառաջ։

Կալասը նշել է, որ նիստի ընթացքում քննարկվելու են Հայաստանում ստեղծվելիք ԵՄ նոր առաքելությունը և Ադրբեջանի ու ԵՄ-ի միջև հարաբերությունների զարգացման ուղիները։

