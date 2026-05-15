Բրյուսելը զգուշացնում է, որ Մեծ Բրիտանիան պետք է հրաժարվի «կարմիր գծերից»՝ ԵՄ-ի իրական վերագործարկման համար

«Որքա՞ն հեղափոխական կարող է լինել դա», – հարցրել է ԵՄ պաշտոնյաներից մեկը, երբ վարչապետ Քիր Սթարմերը հրաժարվում է բանակցել տնտեսական ինտեգրման ավելի լայն վերաբացման շուրջ։
ԲՐՅՈՒՍԵԼ — Մեծ Բրիտանիայի վարչապետ Քիր Սթարմերի՝ ԵՄ-ի հետ լայնածավալ վերագործարկման ծրագրերը վտանգի տակ են, եթե նա չթուլացնի իր բանակցային «կարմիր գծերը»։
Մեծ Բրիտանիայի Լեյբորիստական կուսակցության առաջնորդը խոստացել է իր երկիրը դնել «Եվրոպայի սրտում՝ որպես աջակցությունը ամրապնդելու և իր հրաժարականի կոչերը մերժելու ջանքերի մաս՝ տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրությունների տխուր արդյունքներից հետո։
Սակայն Լոնդոնի հրաժարումը առևտրի և տնտեսական ինտեգրման ավելի լայն վերաբացման շուրջ բանակցելուց կվտանգի այդ ջանքերը, ասել են ԵՄ քաղաքական գործիչներն ու պաշտոնյաները։
Եվրոպական խորհրդարանի Մեծ Բրիտանիայի պատվիրակության ղեկավար, կենտրոնամետ ֆրանսիացի պատգամավոր Սանդրո Գոզին ասել է, որ Մեծ Բրիտանիան պետք է ավելի առաջ գնա՝ միանալով միասնական շուկային և օգնելով ստեղծել Եվրոպական անվտանգության խորհուրդ՝ «մեր մայրցամաքում խաղաղությունն ու բարգավաճումը պաշտպանելու» համար։
Առաջարկվող պաշտպանության մարմինը կներառի Մեծ Բրիտանիան՝ ԵՄ որոշ անդամների հետ միասին, և գովազդվում է որպես Եվրոպայի կողմից ԱՄՆ-ից և ՆԱՏՕ-ից կախվածությունը նվազեցնելու միջոց։
Գոզին նաև քննադատել է Սթարմերին՝ Մեծ Բրիտանիայի անդամակցությունը ԵՄ ընդհանուր շուկային կամ մաքսային միությանը բացառելու համար։ «Աշխարհը փոխվել է այդ կարմիր գծերի գծվելուց ի վեր», – ասել է նա։
Երբ այս շաբաթվա սկզբին Սթարմերին հարցրել են, թե արդյոք նա կվերանայի այդ սահմանափակումները, վարչապետը բաց է թողել իր դիրքորոշումը մեղմելու դուռը, բայց միայն նրբորեն և բացթողումներով։
«Այն, ինչ ես ուզում եմ անել, այս տարի ԵՄ-Մեծ Բրիտանիա գագաթնաժողովով մեծ քայլ անելն է և մեզ ավելի մոտեցնելը՝ թե՛ առևտրի, թե՛ տնտեսության, թե՛ պաշտպանության և անվտանգության հարցերում, և դա կլինի այն հարթակը, որի վրա մենք կարող ենք կառուցել առաջ շարժվելիս», – լրագրողներին ասել է նա։
«Երբ մենք դա անում ենք, ես խորապես համոզված եմ, որ մենք պետք է մեջք շրջենք անցյալի վեճերին, չբացենք հին դժգոհությունները, այլ միասին նայենք, թե ինչպես ենք այս երկիրը դարձնում ավելի ուժեղ, ինչպես ենք այս երկիրը դարձնում արդար, և սա այն մոտեցումն է, որը ես կընտրեմ», – ասաց նա։
Փոխվող նպատակ
Բանակցությունների վերջին փուլը, որը տեղի է ունենում Մեծ Բրիտանիայի կողմից ԵՄ-ից դուրս գալու օգտին քվեարկելուց գրեթե մեկ տասնամյակ անց, կենտրոնանում է երկու կողմերի միջև այս ամռանը կայանալիք կարևոր գագաթնաժողովի շուրջ։ Մինչդեռ հուլիսը համարվում է ամենահավանական ամիսը, երկու պաշտոնյաներ հիասթափություն հայտնեցին, որ ամսաթիվը դեռևս չհաստատված է, և ծրագրերը մի քանի անգամ ձախողվել են։
Եվրահանձնաժողովը նշել է, որ բաց է մի շարք տեխնիկական հարցերի շուրջ առաջընթաց գրանցելու համար։ «Մենք ունենք ընդհանուր հետաքրքրություն ավելի ուժեղ համագործակցության հարցում, որը կծառայի մեր անվտանգությանը, մեր տնտեսություններին և մեր քաղաքացիներին», – ասաց խոսնակը։
«Հաջորդ գագաթնաժողովի նախաշեմին մենք աշխատում ենք անցյալ տարվա համատեղ փոխըմբռնման հիմնական փաստաթղթերը ավարտելու ուղղությամբ՝ գյուղատնտեսական ստանդարտների համաձայնագիր [SPS], [Արտանետումների առևտրի համակարգի] կապ և երիտասարդական փորձի սխեմա, ինչպես նաև էլեկտրաէներգիայի առևտրի վերաբերյալ աշխատանքները առաջ մղելու ուղղությամբ», – ասել է հանձնաժողովի խոսնակը։
Մեծ Բրիտանիայի կառավարության խոսնակը նշել է, որ դաշինքի հետ ապագա համաձայնագրերը «կվերացնեն առևտրի համար ավելորդ խոչընդոտները, ինչը կխթանի տնտեսական բարգավաճումը ջրանցքի երկու կողմերում և կնվազեցնի Մեծ Բրիտանիայի ընտանիքների համար ծախսերի ճնշումը»։
Սակայն մյուսները նշում են, որ այդ բաները նախորդում են Սթարմերի նոր ջանքերի մասին հայտարարությանը, և որ ավելի իմաստալից մերձեցումը քիչ հավանական է Brexit-ից հետո հարաբերություններում հիմնարար փոփոխության բացակայության դեպքում։
«Որքա՞ն հեղափոխական կարող է լինել առանց իրենց կարմիր գծերը վերանայելու», – հարցրել է ԵՄ բարձրաստիճան պաշտոնյաներից մեկը։ «Լեյբորիստական կառավարությունը սա չի անում, և եթե նրանք ԵՄ-ի հետ հեղափոխական փոփոխությունների ուղերձը բարձրացնեն, ապա բոլորը կհիասթափվեն և կասեն՝ «Բրյուսելը մեզ պատժում է»»։
Նոր դինամիկա
Սկեպտիցիզմից անկախ, Եվրախորհրդարանի նախագահ Ռոբերտա Մետսոլան ասել է, որ այս միտումը իսկապես ավելի սերտ կապերի օգտին է։
«ԵՄ-Մեծ Բրիտանիա հարաբերություններում ակնհայտորեն նոր դինամիկա կա, որը չի կարելի անտեսել։ Դուք կարող եք դա զգալ քաղաքական տրամադրության մեջ, լսել այն Եվրոպայի և Միացյալ Թագավորության զրույցներում և ավելի ու ավելի հաճախ տեսնել դրա արտացոլումը նաև հասարակական կարծիքում», – ասել է Մետսոլան։
«Մեծ Բրիտանիայի հետ առաջիկա գագաթնաժողովը իրական հնարավորություն է ընձեռում Brexit-ից հետո կառավարումից անցնելու իրական ռազմավարական գործընկերության՝ սկսած այն ոլորտներից, որտեղ քաղաքացիներն ու բիզնեսները կարող են ամենաշատը զգալ տարբերությունը՝ առևտուր, էներգետիկա, անվտանգություն, շարժունակություն և ներդրումներ», – ասել է նա։
Սակայն նրանք, ովքեր աշխատել են Բրյուսելի «փուչիկի» հետ, ասում են, որ ԵՄ առաջնորդներին համոզել համաձայնության գալ ավելի խորը հարաբերությունների շուրջ, դժվար կլինի: Բրեքսիթի նախապատրաստական աշխատանքները վերահսկող Մեծ Բրիտանիայի նախկին դեսպան Իվան Ռոջերսը անցյալ ամիս զգուշացրեց, որ «Բրյուսելում դա 20-րդ, հավանաբար 50-րդ հարցերից չէ: Այն ընդհանրապես չկա առաջնորդների օրակարգում»:
