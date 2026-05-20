20/05/2026

EU – Armenia

Բաքվի հիստերիան․ պատճառը` Ռուբեն Վարդանյանին մրցանակի առաջադրելն է

infomitk@gmail.com 20/05/2026 1 min read

Ավելի վաղ գրել ենք, որ աշխարհի տարբեր երկրներից մի խումբ իրավապաշտպաններ Արցախի նախկին պետնախարար, Ադրբեջանում 20 տարվա ազատազրկման դատապարտված Ռուբեն Վարդանյանին առաջադրել են Վացլավ Հավելի անվան մարդու իրավունքների 2026-ի մրցանակի:

Առաջադրող խմբի հայտարարությունում նշվում է, որ այդ առաջադրման հիմքում Ռուբեն Վարդանյանի «նշանակալի ներդրումն է մարդու իրավունքների պաշտպանության գործում ամբողջ աշխարհում՝ «Ավրորա» մարդասիրական նախաձեռնության միջոցով, ինչպես նաև նրա նվիրվածությունը՝ բարձրաձայնելու իր հայրենակիցների իրավունքների պաշտպանության մասին Լեռնային Ղարաբաղում (Արցախում)»:

Եթե այս լուրը սպասելի վայնասուն է բարձրացրել Բաքվի բռնապետական, մարդատյաց, հայատյաց և ցեղասպանական ռեժիմի շրջանում, ապա պակաս զառանցագին արձագանքի չի առաջացրել նաև Ուկրաինայում։

Ի թիվս այլ գործիչների, իր հակառուսական ու ռասիստական հայացքները հերթական անգամ արտահայտել է ուկրաինացի հայտնի լրագրող Դմիտրի Գորդոնը, ով իր հիվանդ երևակայությամբ Ռուբեն Վարդանյանին՝ վերոնշյալ մրցանակին ներկայացնելը կապել է Ռուսաստանի հետ։

«Ի՞նչ Հավելի մրցանակի մասին ենք խոսում ընդհանրապես Վարդանյանի համար։ Անմիջապես տվեք Պուտինին մրցանակը, ոչ թե Վարդանյանին, տվեք այն Պուտինին», – ցինիկ տոնով նշել է նա։

***

Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին առաջարկել է այսպես կոչված օդանավակայանային հրադադար հաստատել և կոչ է արել շարունակել Ռուսաստանի նկատմամբ պատժամիջոցների կիրառումը, նրա խոսքերը մեջբերում է «Ինտերֆաքս-Ուկրաինա»-ն։

«Ես կարծում եմ՝ մեծ առաջընթաց է, որ մենք սկսել ենք մշակել մեր սեփական ուկրաինական հակաօդային պաշտպանության համակարգը։ Սակայն առանց մեր գործընկերների օգնության դժվար է հասնել անհրաժեշտ արագությանը։ Հրթիռային պաշտպանությունը թիվ մեկ առաջնահերթությունն է», – նշել է Զելենսկին։

Նա հավելել է, որ այս տարի իշխանությունները կձգտեն կենտրոնանալ դրա վրա և հաջողության հասնել եվրոպացի գործընկերների հետ համատեղ հակահրթիռային համակարգի շուրջ համագործակցության գործում։ Ուկրաինայի առաջնորդը նաև նաև նշել է, որ Ուկրաինան Գդանսկի համաժողովից ակնկալում է կոնկրետ նախագծեր։

