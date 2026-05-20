Փող, սեր և սպանություն. Mango-ի հիմնադրի որդին ձերբակալվել է հոր ենթադրյալ սպանության համար

Ձերբակալությունը տեղի է ունեցել տեքստիլ մագնատի մահվան գործով մեկ տարուց ավելի տևած հետաքննություններից հետո, որը սկզբում ենթադրվում էր, որ պատահական է եղել, քանի որ նա ընկել է ժայռից՝ որդու հետ զբոսնելիս Բարսելոնայի Կոլբատո քաղաքի Սալնիտրե քարանձավներում։
Իսպանական իշխանությունները ձերբակալել են նորաձևության Mango խանութի հիմնադրի որդուն՝ իր միլիարդատեր հոր՝ 2024 թվականի դեկտեմբերին մահացածի ենթադրյալ սպանության համար։
Իսակ Անդիչը մահացել է Կատալոնիայի Մոնսերատ լեռան վրա լեռնագնացության ժամանակ։ Նրա որդու՝ Ջոնաթան Անդիչի՝ իրադարձությունների մասին նախնական վարկածի համաձայն, նա ընկել է մոտ 150 մետր բարձրությունից՝ պատահաբար սայթաքելով արահետներից մեկի վրա։
Հետաքննությունները սկզբում մատնանշում էին լեռնային ողբերգական վթար։ Սակայն նրա հայտարարությունների և այլ ապացույցների անհամապատասխանությունները հետաքննողներին ստիպեցին ավելի մանրամասն ուսումնասիրել այս հարցը։ Ջոնաթան Անդիչը նորաձևության ընկերության տնօրենների խորհրդի փոխնախագահի պաշտոնն է զբաղեցնում։
Իսպանական մի քանի լրատվամիջոցներ ենթադրել են, որ նրանք լարված հարաբերություններ են ունեցել, և որ միջադեպից կարճ ժամանակ առաջ նրանք լուրջ վեճի մեջ են եղել։ Ջոնաթան Անդիչը, ինչպես սպասվում է, առաջիկա մի քանի ժամվա ընթացքում կներկայանա դատավորի առջև Մարտորելում։
Ծնված լինելով 1953 թվականին Ստամբուլում, սեֆարդյան հրեաների ընտանիքում, Իսակ Անդիչը Կատալոնիա է ժամանել 14 տարեկանում։ Երեք տարի անց նա փողոցային շուկաներում հագուստ և կոշիկ էր վաճառում, իսկ ավելի ուշ ընդլայնել է իր մասնագիտական գործունեությունը նորաձևության խանութներ բացելով՝ հիմք դնելով այն բանին, ինչը հետագայում կդառնար Իսպանիայի տեքստիլի ոլորտում հսկայական բիզնես կայսրություն, որը միջազգային մրցունակ դարձավ այլ իսպանական ընկերությունների, ինչպիսին է Zara-ն, հետ միասին։
