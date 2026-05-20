20/05/2026

EU – Armenia

ԵԿՄ վարչության նախագահ Սասուն Միքայելյանն աղքատացե՞լ է

infomitk@gmail.com 20/05/2026

ԵԿՄ վարչության նախագահ և ՔՊ կուսակցության վարչության թերևս ամենծպտյալ անդամներից մեկը՝ Սասուն Միքայելանը, ներկայացրել է ՔՊ վարչության անդամի պաշտոնեական լիազորությունները դադարեցնելու օրվա դրությամբ (2025 թվականի վերջին) հաշվետու տարվա անշարժ գույքի և եկամուտների մասին հայտարարագիրը:

Փաստաթղթից տեղեկանում ենք՝ Միքայելյանը ունի 11 անշարժ գույք, որից 9-ը հողամաս, 1-ը ավտոտնակ, 1-ը բնակարան՝ բազմաբնակարան շենքում:

Որպես տրանսպորտային միջոց Սասուն Միքայելյանը հայտարարագրել է մեկ LEXUS մակնիշի ավտոմեքենա, որը ձեռք է բերել 2022 թվականին գնման եղանակով:

Նրա բանկային հաշվի մնացորդը պաշտոնի ստանձնման կամ դադարեցման օրվա դրությամբ կազմել է 13 հազար դրամ: Նրա հաշվետու տարվա եկամուտը կազմել է 2 մլն 530 հազար դրամ, որը իր ստացած կենսաթոշակն է:

Հիշեցնենք, որ Սասուն Միքայելյանը այն մարդն էր, որ դեռ 2018 թվականի հունիսի 7-ին, լրագրողների հետ ճեպազրույցում հայտարարեց, որ իրեն խնդրեն էլ, աղաչեն էլ ԵԿՄ նախագահ չի դառնա, սակայն հետագայում նրա քայելրը այլ բան ցույց տվեցին։

