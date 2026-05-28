28/05/2026

Լավրովը մեկնաբանել է Փաշինյանի՝ Հայաստանը հարստացնելու մասին խոսքերը

infomitk@gmail.com 28/05/2026

Եթե ​​ՀՀ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը կարծում է, որ երկիրը «կհարստանա»՝ չնայած Ռուսաստանի հետ հարաբերությունների վատթարացմանը, թող ապահովի դա։

Այս մասին հայտարարել է Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարար Սերգեյ Լավրովը։

Ավելի վաղ՝ Գառնի քաղաքում քարոզարշավի ժամանակ Փաշինյանը հայտարարել էր, որ իշխանությունները չեն վախենում ապրանքների գների բարձրացումից, եթե Ռուսաստանի հետ կապերը վատթարանան, քանի որ նրանք ակնկալում են հարստանալ՝ երկիրը վերածելով «խաղաղության խաչմերուկի»։

«Ես չեմ կարող մեկնաբանել ՀՀ ղեկավարի հայտարարությունները։ Եթե նա հավատում է, որ երկիրը կհարստանա, թող ապահովի դա», – ասել է նախարարը «Վեստի»-ին տված մեկնաբանության մեջ։

