28/05/2026

EU – Armenia

Հեռու չէ այն օրը, երբ ամեն հայ երկյուղածորեն պետք է խոնարհվի այդ տոնի առջև․ Գոհար Մելոյան

infomitk@gmail.com 28/05/2026 1 min read

«Ուժեղ Հայաստան» կուսակցության խորհրդի անդամ Գոհար Մելոյանն իր ֆեյսբուքյան էջում գրել է.

«Շնորհավորում եմ բոլորիս Հանրապետության տոնի կապակցությամբ։ Տոն, որը հայ ազգի հավաքական կամքի, միասնականության և ուժի դրսևորման անմիջական հետևանքն է։

Թուրքական բանակի դեմ տարած մայիսյան հաղթանակները Սարդարապատում, Բաշ Ապարանում, Ղարաքիլիսայում փրկեցին Արևելյան Հայաստանի վերջին հողակտորները և դրանց վրա ապրող հայությանը, և մեր ժողովուրդը մեծագույն ճիգով վերականգնեց Հայոց անկախ պետականությունը՝ հռչակելով Հայաստանի Առաջին Հանրապետության ծնունդը:

«Մայիսի 28-ը մեր պատմության ամենամեծ տոնն է։ Հեռու չէ այն օրը, երբ մայիսի 28-ը կտոնվի իբրև համազգային անհերքելի ամենամեծ տոն, և ամեն հայ երկյուղածորեն պետք է խոնարհվի այդ տոնի առջև»։

Հովհաննես Քաջազնունի /ՀՀ վարչապետ – 1918-1919 թթ./»,-գրել է Գոհար Մելոյանը։

Բաց մի թողեք

1 min read

«Էդ ԶՈւ-ն Նիկոլ Փաշինյանն իր հոր տնից չի բերել, մեր ԶՈւ-ն է»

28/05/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Մի հատ ճշտեք՝ ոնց են որոշել՝ ո՞վ պետք է հրավիրվեր պաշտոնական «օթյակ». Լուսանկար

28/05/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Սա պառադ չէր, մեյմունություն էր, Նիկոլն ապականել է ամեն ինչ

28/05/2026 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

«Էդ ԶՈւ-ն Նիկոլ Փաշինյանն իր հոր տնից չի բերել, մեր ԶՈւ-ն է»

28/05/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Մի հատ ճշտեք՝ ոնց են որոշել՝ ո՞վ պետք է հրավիրվեր պաշտոնական «օթյակ». Լուսանկար

28/05/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Կրակոցներ` Էջմիածնում. ինչ է կատարվել

28/05/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Ինչով է պայմանավորված Եվրոպայում հաստատված անոմալ շոգը

28/05/2026 infomitk@gmail.com