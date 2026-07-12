Մոսկվայից դեպի Երևան կարելի է հասնել նաև ավտոբուսով. ավտոբուսային երթուղի է բացվել. մանրամասներ. Լուսանկար

Մոսկվայի Կրասնոգվարդեյսկի միջազգային ավտոկայանից այժմ կմեկնեն դեպի Հայաստանի մայրաքաղաք ուղիղ ավտոբուսներ, ՏԱՍՍ-ին ասել է Մոսկվայի փոխքաղաքապետ Մաքսիմ Լիքսուտովը։
«Այսօր Մոսկվայի ավտոկայաններից հասանելի է ավելի քան 170 միջքաղաքային և միջազգային երթուղի։ Կրասնոգվարդեյսկին մայրաքաղաքի հարավի հիմնական տրանսպորտային հանգույցներից մեկն է, որտեղից ուղևորները կարող են մեկնել հայտնի ուղղություններ։ Այժմ դուք կարող եք մեկնել դեպի Հայաստանի մայրաքաղաք Կրասնոգվարդեյսկի միջազգային ավտոկայանից», – ասել է գործակալության աղբյուրը։
Նրա խոսքով՝ դեպի Երևան ավտոբուսները կմեկնեն շաբաթը մեկ անգամ՝ յուրաքանչյուր հինգշաբթի։ Տոմսերը կարելի է ձեռք բերել առցանց՝ Մոսկվայի մետրոյի բջջային հավելվածում՝ «Միջքաղաքային ավտոբուսներ» հատուկ բաժնում։
Բաց մի թողեք
Ծովագյուղ-Վարդենիս ավտոճանապարհին բախվել են 2 «Nis. san Rogue»-ը և «Tesla»-ն կա վիրավnր. Լուսանկար
Ոսկեպար գետում մահացած տղան նոր էր վերադարձել բանակից, նա Կողբից է. Լուսանկար
Կոմիտաս-Փափազյան փողոցի խաչմերուկում բախվել են 4 մեքենա․ մեքենաներից մի քանիսը եղել են կայանված․ Լուսանկար