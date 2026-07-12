Իրանը ծայրահեղ որոշում է կայացրել․ ԱՄՆ ՊՆ

Իրանը ծայրահեղ անհաջող որոշում է կայացրել: Հիմա հատուցման ժամանակն է»։ Այս մասին հայտարարել է է ԱՄՆ պաշտպանության նախարար Փիթ Հեգսեթը։
Ավելի վաղ հայտնել էինք, որ Իրանն այս գիշեր մի շարք հարվածներ է հասցրել Մերձավոր Արևելքում գտնվող ամերիկյան թիրախներին։ ԱՄՆ-ը նոր հարվածների շարք է հասցրել Իրանի օբյեկտներին Թիրախ են դարձել հակաօդային պաշտպանության համակարգերը, ռադարային կայանները, ինչպես նաև հրթիռների ու անօդաչու թռչող սարքերի պահպանման և արձակման վայրերը։
Բաց մի թողեք
Ուկրաինայի վարչապետը հրաժարականի դիմում է ներկայացրել. Լուսանկար
Վենսին կարող են մեղադրել ԱՄՆ-Իրան հուշագրի խափանման համար
ԱՄՆ-ն նոր հարվածներ է հասցրել Իրանին