12/07/2026

EU – Armenia

Իրանը ծայրահեղ որոշում է կայացրել․ ԱՄՆ ՊՆ

infomitk@gmail.com 12/07/2026 1 min read

Իրանը ծայրահեղ անհաջող որոշում է կայացրել: Հիմա հատուցման ժամանակն է»։ Այս մասին հայտարարել է է ԱՄՆ պաշտպանության նախարար Փիթ Հեգսեթը։

Ավելի վաղ հայտնել էինք, որ Իրանն այս գիշեր մի շարք հարվածներ է հասցրել Մերձավոր Արևելքում գտնվող ամերիկյան թիրախներին։ ԱՄՆ-ը նոր հարվածների շարք է հասցրել Իրանի օբյեկտներին Թիրախ են դարձել հակաօդային պաշտպանության համակարգերը, ռադարային կայանները, ինչպես նաև հրթիռների ու անօդաչու թռչող սարքերի պահպանման և արձակման վայրերը։

Բաց մի թողեք

1 min read

Ուկրաինայի վարչապետը հրաժարականի դիմում է ներկայացրել. Լուսանկար

12/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Վենսին կարող են մեղադրել ԱՄՆ-Իրան հուշագրի խափանման համար

12/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

ԱՄՆ-ն նոր հարվածներ է հասցրել Իրանին

12/07/2026 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Երևանում հնչել են կրակոցներ․ վիրավորներ կան. Լուսանկար

12/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Ուկրաինայի վարչապետը հրաժարականի դիմում է ներկայացրել. Լուսանկար

12/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Իրանը ծայրահեղ որոշում է կայացրել․ ԱՄՆ ՊՆ

12/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Վենսին կարող են մեղադրել ԱՄՆ-Իրան հուշագրի խափանման համար

12/07/2026 infomitk@gmail.com