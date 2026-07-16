Կառավարությունը հաստատել է Հայաստանի և ԱՄՆ-ի միջև TRIPP համաձայնագրի վավերացման նախագիծը

Հայաստանի կառավարությունը հավանություն է տվել Հայաստանի և Միացյալ Նահանգների միջև «Թրամփի ուղի՝ հանուն միջազգային խաղաղության և բարգավաճման» (TRIPP) ռազմավարական համագործակցության շրջանակային համաձայնագրի վավերացման մասին օրենքի նախագծին։
Կառավարության նիստում արտաքին գործերի նախարար Արարատ Միրզոյանը հայտնել է, որ համաձայնագրի ամբողջական ձևավորման գործընթացը դեռ շարունակվում է։ Նրա խոսքով՝ ավարտին հասցնելու համար անհրաժեշտ է մշակել ևս երկու հիմնարար փաստաթուղթ՝ բաժնետերերի միջև կնքվելիք համաձայնագիրը և TRIPP զարգացման ընկերության կանոնադրությունը, որոնց վրա ներկայում աշխատանքներ են տարվում։
Նախարարը նշել է, որ համաձայնագրի շրջանակում Հայաստանը և ԱՄՆ-ն համատեղ կհիմնադրեն TRIPP զարգացման ընկերությունը։ Այն հնարավորություն կունենա Հայաստանի տարբեր տարածքներում ստեղծել հատուկ նշանակության ընկերություններ՝ առանձին ներդրումային և ենթակառուցվածքային նախագծերի իրականացման նպատակով։
Ըստ ներկայացված տեղեկատվության՝ նորաստեղծ ընկերությունը կստանա համապատասխան գոտիներում հողօգտագործման և կառուցապատման իրավունք, որը սկզբնական փուլում կտրամադրվի 49 տարի ժամկետով։ Այդ ընթացքում ընկերության բաժնեմասերի 74 տոկոսը կպատկանի Միացյալ Նահանգներին, իսկ 26 տոկոսը՝ Հայաստանի Հանրապետությանը։
Նախատեսվում է նաև համագործակցության ժամկետի երկարաձգման հնարավորություն ևս 50 տարով։ Այդ դեպքում բաժնետիրական կառուցվածքը կփոխվի, և Հայաստանի մասնաբաժինը կհասնի 49 տոկոսի։
Արարատ Միրզոյանի խոսքով՝ նախաձեռնությունը միտված է խթանելու տարածաշրջանային և միջազգային առևտրի զարգացումը, ինչպես նաև նպաստելու Հարավային Կովկասում երկարաժամկետ կայունության և խաղաղության ամրապնդմանը։
Բաց մի թողեք
Աշնանը կմեկնարկի նոր սերնդի անձնագրերի և նույնականացման քարտերի տրամադրումը. որտեղ կարելի է ստանալ դրանք. Տեսանյութ, Լուսանկարներ
ՊՆ-ում քննարկվել է ԵՄ քաղաքացիական առաքելության գործունեությունը
Ալբանիան պատրաստ է Հայաստանի հետ կիսել ԵՄ ինտեգրման իր փորձը. Լուսանկար