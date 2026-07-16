16/07/2026

EU – Armenia

Կառավարությունը հաստատել է Հայաստանի և ԱՄՆ-ի միջև TRIPP համաձայնագրի վավերացման նախագիծը

infomitk@gmail.com 16/07/2026 1 min read

Հայաստանի կառավարությունը հավանություն է տվել Հայաստանի և Միացյալ Նահանգների միջև «Թրամփի ուղի՝ հանուն միջազգային խաղաղության և բարգավաճման» (TRIPP) ռազմավարական համագործակցության շրջանակային համաձայնագրի վավերացման մասին օրենքի նախագծին։

Կառավարության նիստում արտաքին գործերի նախարար Արարատ Միրզոյանը հայտնել է, որ համաձայնագրի ամբողջական ձևավորման գործընթացը դեռ շարունակվում է։ Նրա խոսքով՝ ավարտին հասցնելու համար անհրաժեշտ է մշակել ևս երկու հիմնարար փաստաթուղթ՝ բաժնետերերի միջև կնքվելիք համաձայնագիրը և TRIPP զարգացման ընկերության կանոնադրությունը, որոնց վրա ներկայում աշխատանքներ են տարվում։

Նախարարը նշել է, որ համաձայնագրի շրջանակում Հայաստանը և ԱՄՆ-ն համատեղ կհիմնադրեն TRIPP զարգացման ընկերությունը։ Այն հնարավորություն կունենա Հայաստանի տարբեր տարածքներում ստեղծել հատուկ նշանակության ընկերություններ՝ առանձին ներդրումային և ենթակառուցվածքային նախագծերի իրականացման նպատակով։

Ըստ ներկայացված տեղեկատվության՝ նորաստեղծ ընկերությունը կստանա համապատասխան գոտիներում հողօգտագործման և կառուցապատման իրավունք, որը սկզբնական փուլում կտրամադրվի 49 տարի ժամկետով։ Այդ ընթացքում ընկերության բաժնեմասերի 74 տոկոսը կպատկանի Միացյալ Նահանգներին, իսկ 26 տոկոսը՝ Հայաստանի Հանրապետությանը։

Նախատեսվում է նաև համագործակցության ժամկետի երկարաձգման հնարավորություն ևս 50 տարով։ Այդ դեպքում բաժնետիրական կառուցվածքը կփոխվի, և Հայաստանի մասնաբաժինը կհասնի 49 տոկոսի։

Արարատ Միրզոյանի խոսքով՝ նախաձեռնությունը միտված է խթանելու տարածաշրջանային և միջազգային առևտրի զարգացումը, ինչպես նաև նպաստելու Հարավային Կովկասում երկարաժամկետ կայունության և խաղաղության ամրապնդմանը։

Բաց մի թողեք

1 min read

Աշնանը կմեկնարկի նոր սերնդի անձնագրերի և նույնականացման քարտերի տրամադրումը. որտեղ կարելի է ստանալ դրանք. Տեսանյութ, Լուսանկարներ

16/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

ՊՆ-ում քննարկվել է ԵՄ քաղաքացիական առաքելության գործունեությունը

15/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Ալբանիան պատրաստ է Հայաստանի հետ կիսել ԵՄ ինտեգրման իր փորձը. Լուսանկար

14/07/2026 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Ալեքսանդր Մալայանի անվան Տեսողության վերականգնման կենտրոնի հիմնադիր – տնօրեն Զառա Մալայանը՝ ընտանեկան ժառանգության, նոր բժշկական կենտրոնի գաղափարի և հիվանդակենտրոն մոտեցման մասին

16/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

«Իմ հայրենիքն է, իմ հողն է, պետք է պաշտպանեմ». Գրիգորի Գաբրիելյանն անմահացել է նոյեմբերի 3-ին Մարտունիում, տուն «վերադարձել»… մոտ չորս ամիս անց. Լուսանկարներ

16/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Սթարմերը Ուկրաինային ասում է, որ Մեծ Բրիտանիայի աջակցությունը «կշարունակվի» իր հեռանալուց հետո

16/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Անօդաչու թռչող սարքեր, ռազմական նվաճումներ և վիճելի վերադասավորում

16/07/2026 infomitk@gmail.com