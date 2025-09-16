16/09/2025

Ձեզ այժմ տվել են Մասիսի նկարով և Մկոյով զբաղվելու ժամանակավոր օրակարգ, իսկ խորքում ․․․

Պատմական հիշողությունից և ավանդույթից զրկված հանրույթը դառնում է հեշտ կառավարելի զանգված՝ զուրկ ինքնապաշտպանական մեխանիզմներից և պատմական փորձից բխող քաղաքական իմունիտետից։

Այս մասին  գրել է քաղաքագետ Վլադիմիր Մարտիրոսյանը.

«Ձեզ այժմ տվել են Մասիսի նկարով և Մկոյով զբաղվելու ժամանակավոր օրակարգ, իսկ խորքում Իրավական ակտերի նախագծերի հրապարակման միասնական կայքում հրապարակել են «ԻՐԱԿԱՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԳԵՂԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ՏԵՂՈՐՈՇՄԱՆ ԵՎ ԱՋԱԿՑՈՒԹՅԱՆ» ՀԱՅԵՑԱԿԱՐԳ կոչվող մի փաստաթուղթ https://www.e-draft.am/projects/9104/about

Սա այն նույն «ԻՐԱԿԱՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ» կամ ավելի ճիշտ «Փաշինյանի Ցանկապատի» էսպես կոչված գաղափարախոսությունն է վստահ եմ Փաշինյանի (և ոչ միայն) հեղինակմամբ, որը դառնալու է նրա նախընտրական քարոզի հենասյունը:

Կարճ նկարագիրը դրա հետևյալն է փակել վերջնականապես հայ ազգից քաղաքական ազգ դառնալու հնարավորությունը: Փաստաթուղթը փաստացի վկայում է հայ հասարակության մեջ պահպանողականության համակարգային ապամոնտաժման մասին։

Եթե մինչ այժմ ազգային հիշողությունը և մշակութային արմատները եղել են հայկական ինքնության հիմնական հենարանը, ապա առաջարկվող մոդելը առաջնային է դարձնում «անհուշ» և «անարմատ» հասարակության գաղափարը։

Սա վտանգավոր շրջադարձ է․ պատմական հիշողությունից և ավանդույթից զրկված հանրույթը դառնում է հեշտ կառավարելի զանգված՝ զուրկ ինքնապաշտպանական մեխանիզմներից և պատմական փորձից բխող քաղաքական իմունիտետից։

Հիշողության ջնջումը և մշակութային արմատների արհեստական խզումը երկարաժամկետ առումով ոչ միայն թուլացնում են ազգային ինքնագիտակցությունը, այլ նաև խարխլում են ինքնիշխանության հիմքերը։

Այս մոտեցումը, լինելով օտար և անօրգանական հայկական պատմական փորձի նկատմամբ, ավելի շուտ ծառայում է իշխանական մանիպուլյացիային և հասարակության բևեռացմանը, քան իրական առաջընթացին և ազգին բերում սպառողական ժողովրդի մակարդակի:

P.S. Հասել ենք. Էդողանը երիցս ճիշտ էր, երբ օրհնանք էր ձոնում և փառավորում Էնվեր փաշայի հոգուն»:

