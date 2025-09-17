17/09/2025

Արտակարգ իրավիճակ, տղամարդը «Հյուսիս-հարավ» ճանապարհին քարեր է լցրել և արգելում է շինարարներին աշխատել. Լուսանկար

infomitk@gmail.com 17/09/2025 1 min read

Այսօր՝ սեպտեմբերի 17-ին, արտակարգ իրավիճակ է ստեղծվել Արագածոտնի մարզում: Երևան-Գյումրի ավտոճանապարհին՝ դեռևս կառուցվող և չշահագործվող «Հյուսիս-հարավ» ճանապարհի Ուջան բնակավայրի վարչական տարածքում քաղաքացին ճանապարհի մոտ 70-100 մետր հատվածում քարեր է թափել և արգելում է ճանապարհաշինարարներին նշված հատվածում կատարել իրենց աշխատանքը:

Ինչպես հայտնում է ֆոտոլրագրող Գագիկ Շամշյանը, նշված վայր են ժամանել ՀՀ ներքին գործերի նախարարության ոստիկանության Պարեկային ծառայության Արագածոտնի մարզի գումարտակի պարեկները և ոստիկանության համայնքային ոստիկանության գլխավոր վարչության Աշտարակի բաժնի հերթապահ խումբը:

Պարեկներն ու համայնքային ոստիկանները Ուջան գյուղի՝ արարքը կատարող 60-ամյա բնակիչ Հարություն Ա.-ի հետ բանակցություններ են վարում, որպեսզի կամ ինքը հեռացնի քարերը, կամ ճանապարհաշինարարները իրենք հեռացնեն և նա չխոչընդոտի ճանապարհաշինարարների աշխատանքին:

Դեպքի մասին տեղեկացվել է նաև Աշտարակ խոշորացված համայնքի ղեկավար Թովմաս Շահվերդյանին, ում հանձնարարականով ժամանել են նաև քաղաքապետարանի աշխատակիցները:

Blog Image

Բաց մի թողեք

1 min read

Մեքենաներն արդեն թռչում են․ վթար թռչող մեքենաների մասնակցությամբ․ Չինաստան․ Տեսանյութ

17/09/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Հայկ Սարգսյանի նկատմամբ հարուցվել է կարգապահական վարույթ

17/09/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Ռուբեն Վարդանյանը միջնորդել է Բաքվի դատարանում հարցաքննել Փաշինյանին

17/09/2025 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Սեպտեմբերի 18-ի աստղագուշակ․ Եվ ճիշտ է. ծագող խնդիրները արագ են լուծվում

17/09/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Փաշինյանը պարզապես չի հասցնի դա անել, ժամանակը քիչ է՝ Արարատը սասանելու համար

17/09/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Հավերժ ուսանող մարզպետը․ Կարեն Սարգսյանն ինչո՞վ է զբաղվել 2015-2019 թթ․-ներին, հայտնի չէ

17/09/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

«Խնդրեցի Լևոնին այդ օրը գալ ինձ հետ նկարահանման, ուզում էի, որ ամեն ինչ բնական լինի». Սիրուշո

17/09/2025 infomitk@gmail.com