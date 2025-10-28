28/10/2025

Թուրքերը և ադրբեջանցիները Մոնտենեգրոյում զանգվածային անկարգություններ են հրահրել

Մոնտենեգրոյի մայրաքաղաք Պոդգորիցայում ոստիկանությունը բերման է ենթարկել Թուրքիայի և Ադրբեջանի 45 քաղաքացիների: Պատճառը նախօրեին տեղի ունեցած միջադեպն է, որի հետևանքով տեղացի մի երիտասարդ դանակահարվել է:

Ըստ աղբյուրների, երիտասարդը փորձել է պաշտպանել տեղացի մի կնոջ, ում հանդեպ երկու թուրք փորձել են սեռական բռնություն գործադրել: Պոդգորիցայի բնակչությունն արձագանքել է չափազանց կոշտ: Հրդեհվել է թուրքերին պատկանող մի ռեստորան, վնասվել են տասնյակ ավտոմեքենաներ, զանգվածային միջէթնիկ բախումները կանխելու համար ոստիկանությունը ձեռնարկել է համապատասխան քայլեր:

Այդ առթիվ Turkiye պարբերականը գրում է, որ «Թուրքիայի քաղաքացիների դեմ ռասիստական հարձակումները կանխելու փոխարեն Մոնտենեգրոյի կառավարությունը որոշել է վերանայել երկիր մուտք գործելու ռեժիմը»:

Խոսքն այն մասին է, որ Թուրքիայի, ինչպես նաև Ադրբեջանի քաղաքացիներն առանց մուտքի վիզայի Մոնտենեգրոյի տարածքում կարող են մնալ իննսուն օր: Զանգվածային անկարգություններից հետո Պոդգորիցան Անկարային ծանուցել է, որ չեղարկում է գործող կարգը: Նույնը վերաբերում է նաև Ադրբեջանի՞ն՝ այդ մասին թուրքական և ադրբեջանական աղբյուրները ոչինչ չեն ասում:

Հայտնի է դարձել, որ երկու անձի՝ Թուրքիայի և Ադրբեջանի քաղաքացիների, ներկայացվել է տեղացի երիտասարդին մարմնական ծանր վնասներ հասցնելու մեղադրանք, նրանք սպասում են դատարանի վճռին:

Բերման ենթարկվածներից տասնութ հոգու նկատմամբ կիրառվել է վարչական կալանք, ութ անձի հրահանգվել է «անհապաղ լքել Մոնտենեգրոյի տարածքը»:

Թուրքիայի արտաքին գործերի նախարարությունը հայտարարություն է տարածել, ըստ որի՝ «միջադեպից անմիջապես հետո արտգործնախարար Ֆիդանը կապ է հաստատել Մոնտենեգրոյի իշխանությունների հետ, ամեն ինչ արվում է, որպես թուրք քաղաքացիների անվտանգությունն ապահովվի»:

Ադրբեջանի ԱԳՆ-ն Պոդգորիցայում տեղի ունեցած միջադեպին և զանգվածային անկարգություններին իր քաղաքացիների մասնակցության և նրանց ճակատագրի մասին որևէ պաշտոնական տեսակետ դեռևս չի հայտնել:

Ակնհայտ է, որ Մոնտենեգրոյի մայրաքաղաքում Թուրքիայի և Ադրբեջանի քաղաքացիները տեղացի բնակչության հանդեպ ցուցաբերել են ակնհայտ լկտի վերաբերմունք:

Ըստ Turkiye-, հրկիզված ռեստորանի սեփականատեր թուրքն արդարացրել է տեղացիներին և ասել, որ եթե որևէ մեկը Թուրքիայում թուրք կնոջ հանդեպ բռնության փորձ աներ, ապա ինքը նույն կերպ կվարվեր:

