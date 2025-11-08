08/11/2025

Մոսկվան դրական է գնահատում Վաշինգտոնում խաղաղության համաձայնագրի նախաստորագրումը, կարևոր է՝ ստորագրվի. ՌԴ ԱԳՆ

Ռուսաստանի արտգործնախարարությունը 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ին եռակողմ հայտարարության հնգամյակի կապակցությամբ հաղորդագրություն է տարածել:

Ըստ գերատեսչության՝ Հայաստանի, Ռուսաստանի և Ադրբեջանի միջև բարձր մակարդակով ընդունված հայտարարությունները կազմում են տարածաշրջանում խաղաղության գործընթացի ճանապարհային քարտեզը և մինչ օրս արդիական են։

Հաղորդագրության համաձայն՝ Մոսկվան դրական է գնահատում Վաշինգտոնում Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև խաղաղության համաձայնագրի նախաստորագրումը:

«Բաքուն և Երևանը դեռ շատ անելիք ունեն երկկողմ հարաբերությունների կարգավորման գործընթացը վերջնականացնելու համար, այդ թվում՝ տրանսպորտային և տնտեսական կապերի վերականգնումը՝ հաշվի առնելով Հարավային Կովկասի բոլոր երկրների և նրանց անմիջական հարևանների շահերը»,- ասված է ԱԳՆ հաղորդագրության մեջ:

Ըստ գերատեսչության՝ կարևոր է, որ խաղաղության պայմանագիրը ստորագրվի, պետական սահմանն արդարացիորեն սահմանազատվի, ինչպես նաև արդյունավետ կապեր հաստատվեն քաղհասարակությունների միջև։

«Ռուսական կողմը պատրաստ է շարունակել համապարփակ աջակցությունը ադրբեջանցի և հայ գործընկերներին, այդ թվում՝ «3+3» հարթակի շրջանակում»,- մասնավորապես նշել է ՌԴ ԱԳՆ-ն:

