Եպիսկոպոսաց ժողովի հրավիրումը հետաձգվում է՝ իմաստուն որոշում

Նկատի ունենալով Հայաստանում տիրող ներկա իրավիճակը, մասնավորապես եկեղեցականների նկատմամբ իրականացվող բռնաճնշումները, այդ թվում՝ կալանավորումները, ընդառաջ եպիսկոպոսների խնդրանքին՝ Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսի տնօրինությամբ եպիսկոպոսաց ժողովի գումարումը ժամանակավորապես հետաձգվում է։
Այս մասին հայտնում են Մայր Աթոռից։
Վեհափառ Հայրապետը կայացրեց իմաստուն որոշում՝ հետաձգելու Եպիսկոպոսաց ժողովը։ Օկուպացիոն ռեժիմն այս վերջին օրերին ցույց տվեց, որ պատրաստ է ամենայն նենգության՝ ուղղափառ եպիսկոպոսներին մեկուսացնելու համար՝ Ժողովին նրանց մասնակցությունը թույլ չտալու նպատակով։
Այս մասին կարդում ենք Ռուբեն Մելիքյանի ֆեյսբուքյան էջում
Բաց մի թողեք
Հայր Ասողիկը դիմել է իրավապահներին՝ սպառնալիքներ են հնչել․ Լուսանկար
Ամփոփ․ Ինչ էր կատարվում Գյումրի – Յոթ Վերքում․ Շիրակցի հավատացյալները անգամ Սրբազանի գահն էին հանել, որ իրենց խոսքերով դավաճան եպիսկոպոսները այն չօգտագործեն
#Ուղիղ. Զուգահեռ պատարագներ Գյումրիում. Յոթ Վերքում՝ Փաշինյանն է, Ամենափրկիչում՝ թեմի հոգեւորականները․ Տեսանյութեր