07/12/2025

Եպիսկոպոսաց ժողովի հրավիրումը հետաձգվում է՝ իմաստուն որոշում

infomitk@gmail.com 07/12/2025 1 min read

Նկատի ունենալով Հայաստանում տիրող ներկա իրավիճակը, մասնավորապես եկեղեցականների նկատմամբ իրականացվող բռնաճնշումները, այդ թվում՝ կալանավորումները, ընդառաջ եպիսկոպոսների խնդրանքին՝ Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսի տնօրինությամբ եպիսկոպոսաց ժողովի գումարումը ժամանակավորապես հետաձգվում է։ 

Այս մասին հայտնում են Մայր Աթոռից։

Վեհափառ Հայրապետը կայացրեց իմաստուն որոշում՝ հետաձգելու Եպիսկոպոսաց ժողովը։ Օկուպացիոն ռեժիմն այս վերջին օրերին ցույց տվեց, որ պատրաստ է ամենայն նենգության՝ ուղղափառ եպիսկոպոսներին մեկուսացնելու համար՝ Ժողովին նրանց մասնակցությունը թույլ չտալու նպատակով։

Այս մասին կարդում ենք Ռուբեն Մելիքյանի ֆեյսբուքյան էջում

Բաց մի թողեք

1 min read

Հայր Ասողիկը դիմել է իրավապահներին՝ սպառնալիքներ են հնչել․ Լուսանկար

07/12/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Ամփոփ․ Ինչ էր կատարվում Գյումրի – Յոթ Վերքում․ Շիրակցի հավատացյալները անգամ Սրբազանի գահն էին հանել, որ իրենց խոսքերով դավաճան եպիսկոպոսները այն չօգտագործեն

07/12/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

#Ուղիղ. Զուգահեռ պատարագներ Գյումրիում. Յոթ Վերքում՝ Փաշինյանն է, Ամենափրկիչում՝ թեմի հոգեւորականները․ Տեսանյութեր

07/12/2025 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Դեկտեմբերի 8-ի աստղագուշակ․ Երբ միավորեք ուժերը, ձեր հաջողության հնարավորությունները կաճեն

07/12/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Թրամփը պատին է սեղմել Պուտինին և Զելենսկուն՝ ցավոք զիջումներ են լինելու

07/12/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Եպիսկոպոսաց ժողովի հրավիրումը հետաձգվում է՝ իմաստուն որոշում

07/12/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Եթե Նիկոլ Փաշինյանը վերընտրվի, ապա լինելու է պատերազմ

07/12/2025 infomitk@gmail.com