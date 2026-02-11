11/02/2026

Կայքը՝ 2009թ․-ից․ սկսած՝ Միտք թերթից 2001թ.

Ծեծկռտուք՝ Թուրքիայի խորհրդարանում․ ընդդիմադիրները փորձել են թույլ չտալ նախարարների երդմնակալությունը. Լուսանկար

Թուրքիայի խորհրդարանում արդարադատության նախարարի երդմնակալության ժամանակ իշխող ուժի և ընդդիմադիր պատգամավորների միջև ծեծկռտուք է սկսվել։

Այս մասին հայտնում են թուրքական լրատվամիջոցները։

Թուրքիայի արդարադատության նախարար Յըլմազ Թունչը և ներքին գործերի նախարար Ալի Երլիքայան ազատվել էին իրենց պաշտոններից սեփական դիմումի համաձայն։

Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Էրդողանը հրամանագիր է ստորագրել Աքին Գյուրլեքին արդարադատության նոր նախարար նշանակելու մասին։ Նա նախկինում Ստամբուլի դատախազն է եղել և ղեկավարել է այնպիսի բարձր մակարդակի գործեր, ինչպիսին է քաղաքի ընդդիմադիր քաղաքապետ Էքրեմ Իմամօղլուի հետաքննությունը։

Մուստաֆա Չիֆթչին, որը նախկինում զբաղեցրել է Էրզրումի նահանգապետի պաշտոնը և ունի քաղաքացիական կառավարման և խորհրդարանի մեծ փորձ, ստանձնել է ներքին գործերի նախարարի պաշտոնը։

Ծեծկռտուքը սկսվել է այն պահին, երբ ընդդիմադիրները փորձել են թույլ չտալ նորանշանակ նախարարների երդմնակալության արարողության անցկացումը։

