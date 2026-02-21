21/02/2026

EU – Armenia

Իրանում հրապարակվել է ցույցերի ժամանակ զոհվածների ամբողջական ցուցակը

infomitk@gmail.com 21/02/2026

Իրանում հրապարակվել է 2025-ի վերջից այս տարվա հունվարի կեսերը երկրում տեղի ունեցած ցույցերի ժամանակ զոհվածների ամբողջական ցուցակը:

«Կառավարությունը, հավատարիմ մնալով լիակատար թափանցիկության խոստմանը, հրապարակում է ցույցերի ընթացքում զոհված 3117 անձի ամբողջական ցուցակը, որոնց թվում է ոստիկանության 200 սպա»,- հայտարարել է Իրանի արտաքին գործերի նախարար Աբաս Արաղչին:

Ավելի վաղ Իրանի իշխանությունները հրապարակել էին ցույցերի ժամանակ զոհված 2 986 մարդու ցուցակը:

ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը հայտարարել է, որ մտածում է Իրանի նկատմամբ սահմանափակ ռազմական հարվածի մասին:

Սպիտակ տանը, անդրադառնալով լրագրողների հարցին, թե արդյոք նա դիտարկում է սահմանափակ հարվածի հնարավորությունը՝ Իրանին ճնշելու համար՝ միջուկային ծրագրի շուրջ համաձայնության գալու համար, ԱՄՆ նախագահն ասել է. «Կարծում եմ՝ կարող եմ ասել, որ դիտարկում եմ դա»։ Թրամփն այլ մանրամասներ չի հայտնել։

