Իրանում հրապարակվել է ցույցերի ժամանակ զոհվածների ամբողջական ցուցակը

Իրանում հրապարակվել է 2025-ի վերջից այս տարվա հունվարի կեսերը երկրում տեղի ունեցած ցույցերի ժամանակ զոհվածների ամբողջական ցուցակը:
«Կառավարությունը, հավատարիմ մնալով լիակատար թափանցիկության խոստմանը, հրապարակում է ցույցերի ընթացքում զոհված 3117 անձի ամբողջական ցուցակը, որոնց թվում է ոստիկանության 200 սպա»,- հայտարարել է Իրանի արտաքին գործերի նախարար Աբաս Արաղչին:
Ավելի վաղ Իրանի իշխանությունները հրապարակել էին ցույցերի ժամանակ զոհված 2 986 մարդու ցուցակը:
ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը հայտարարել է, որ մտածում է Իրանի նկատմամբ սահմանափակ ռազմական հարվածի մասին:
Սպիտակ տանը, անդրադառնալով լրագրողների հարցին, թե արդյոք նա դիտարկում է սահմանափակ հարվածի հնարավորությունը՝ Իրանին ճնշելու համար՝ միջուկային ծրագրի շուրջ համաձայնության գալու համար, ԱՄՆ նախագահն ասել է. «Կարծում եմ՝ կարող եմ ասել, որ դիտարկում եմ դա»։ Թրամփն այլ մանրամասներ չի հայտնել։
Բաց մի թողեք
Թրամփը ներառում է Ալի Խամենեիի, նրա որդու ֆիզիկական վերացումը
Ուր է տանում ՆԱՏՕ-ն Դոնալդ Թրամփը
Միացյալ Թագավորության արքան դեմ չի լինի եղբորը ժառանգությունից հեռացնելու որոշմանը․ «The Times»