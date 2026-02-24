Մոսկվայում մահապարտ ահաբեկիչը ռումբ է նետել ոստիկանական մեքենայի վրա. զոհվել է ոստիկան, կան տուժածներ

Մոսկվայի հյուսիս-արևելքում՝ Սավելովսկի երկաթուղային կայարանի մոտ, հզոր պայթյուն է տեղի ունեցել։
Մահապարտ-ահաբեկիչը ոստիկանական մեքենայի ուղղությամբ նետել է ինքնաշեն պայթուցիկ սարք, զոհվել է ճանապարհային ոստիկանության աշխատակից։ Նախնական տեղեկությունների համաձայն՝ հանցագործը նույնպես մահացել է դեպքի վայրում։
Եվս երկու ոստիկան տեղափոխվել է քաղաքային հիվանդանոց և ստանում է որակյալ բժշկական օգնություն։ Մեկը ստացել է ուղեղի վնասվածք, իսկ մյուսը՝ դեմքի այրվածք և ուղեղի ցնցում։
Համացանցում հայտնվել են պայթյունի վայրից լուսանկարներ և կադրեր, որոնցում երևում է, որ հանցագործի նետած սարքը շատ հզոր է եղել. մեքենայի բոլոր դռները վնասվել են, պատուհանները կոտրվել են, իսկ տանիքը պայթյունից ճաքել է։
Ռուսաստանի քննչական կոմիտեի Մոսկվայի գլխավոր քննչական վարչությունը քրեական գործ է հարուցել Ռուսաստանի քրեական օրենսգրքի 317-րդ հոդվածի («Իրավապահ մարմինների աշխատակցի կյանքի նկատմամբ ոտնձգություն») և Ռուսաստանի քրեական օրենսգրքի 222.1 հոդվածի 1-ին մասի («Պայթուցիկ սարքերի անօրինական շրջանառություն») հատկանիշներով։
Դեռևս անհայտ է՝ հանցագործը հանցակիցներ ունեցե՞լ է: Մասնավորապես հաղորդագրություններ կային, որ կարճ սանրվածքով սևազգեստ տղամարդը նկարահանել է հարձակումը, ապա փախել։
ՆԳՆ Մոսկվայի գլխավոր վարչության մամուլի ծառայության տվյալներով՝ ոստիկանները շարունակում են համագործակցել այլ իրավապահ մարմինների իրենց գործընկերների հետ։
