03/03/2026

EU – Armenia

Խոշոր ավտովթար է տեղի ունեցել․ ճակատ ճակատի մեքենաներ են բախվել․ վիրավոր կա․ Լուսանկար

infomitk@gmail.com 03/03/2026 1 min read

Մարտի 2-ին, խոշոր ավտովթար է տեղի ունեցել Արագածոտնի մարզում։

Ժամը 18։50-ի սահմաններում Աշտարակ-Եղվարդ H6 ավտոճանապարհի 10-րդ կմ հատվածում ճակատ ճակատի բախվել են «Opel Astra» մակնիշի և բեռնատար «Ford Transit» մակնիշի ավտոմեքենաները։

Վթարի հետևանքով 1 հոգի, ում առաջինը օգնության են հասել քաղաքացիները և ըստ քաղաքացիների հայտնածի օպերատիվորեն ժամանած «Աշտարակ» բժշկական կենտրոնի շտապօգնության բժիշկների հերթապահ խումբը տեղափոխվել է նախ «Աշտարակ» բժշկական կենտրոն, ապա «Արմենիա» բժշկական կենտրոն։

Բժիշկները վիրավորին մինչև հիվանդանոց տեղափոխելը տեղում առաջին բուժօգնություն են ցուցաբերել։

Վթարի փաստով քննչական վարչությունում նախաձեռնվել է քրեական վարույթ, որտեղ էլ պարզվում են ավտոմեքենաների սեփականատերերի, վարորդների և վիրավորի ինքնությունը։

Blog Image

