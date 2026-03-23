Եվրոպայի արձագանքը Իրանի պատերազմից առաջացած էներգիայի և վառելիքի գների անդադար աճին

Վառելիքի գները կտրուկ բարձրացել են Իրանում պատերազմի սկսվելուց 22 օր անց, 2026 թվականի մարտի 21-ին:
Հորմուզի նեղուցի փակվելուց հետո Brent նավթի գինը գերազանցել է 100 եվրոն մեկ բարելի համար։ Բրյուսելի կողմից ԵՄ-ի կողմից միասնական արձագանքի բացակայության պատճառով մայրաքաղաքները նախընտրում են հարկերի կրճատում, գների սահմանափակումներ կամ պարզապես հետաձգել կոնկրետ գործողությունները։
Իրանում պատերազմը հանգեցրել է Brent նավթի գների կտրուկ աճի՝ դոմինոյի էֆեկտով վառելիքի և էներգիայի գների վրա։ Եվրոպայում վառելիքի գների աճը ակնհայտ է՝ գերազանցելով 34%-ը Իսպանիայում։
Աճը զգացվել է նաև եվրոպացիների կողմից էլեկտրաէներգիայի և գազի վճարների վրա, ինչը շատ երկրների դրդել է ընդունել կամ հայտարարել գների այս անդադար աճը մեղմելու միջոցառումների մասին փետրվարի 28-ից, երբ սկսվեց Իրանի վրա հարձակումը։
Հակամարտությունը խաթարել է Հորմուզի նեղուցով անցնող համաշխարհային նավթի մատակարարումների մոտ 20%-ը՝ Brent նավթի գինը մոտ 60 եվրոյից հասցնելով ավելի քան 100 եվրոյի մեկ բարելի համար մի քանի օրվա ընթացքում։ Եվրոպայում բնական գազի գները հակամարտության սկզբից ի վեր աճել են 60%-ով։
Եվրոպական բենզալցակայաններում բենզինի և դիզելային վառելիքի գների աճը զարմանալի է եղել, Գերմանիայում գները գերազանցել են մեկ լիտրի համար 2 եվրոն։
Ամենակտրուկ աճը գրանցվել է դիզելային վառելիքի գների ոլորտում։ Մի քանի երկրներում գները այժմ գերազանցում են մեկ լիտրի համար 2 եվրոն, տոկոսային աճը տատանվում է Պորտուգալիայում գրեթե 17.5%-ից մինչև Իսպանիայում 34.3%։
Նման կտրուկ աճի պայմաններում կառավարությունները սկսել են միջոցներ ձեռնարկել, որպեսզի քաղաքացիները չկրեն բարձր գների ամբողջ ազդեցությունը, հատկապես հաշվի առնելով, որ այս ապրանքները խիստ հարկվում են շատ եվրոպական կառավարությունների կողմից։
Իսպանիան ունի ամենաամբիցիոզ փաթեթը
Պեդրո Սանչեսի կառավարությունը մի փոքր ավելի երկար ժամանակ պահանջեց իր պատասխանը վերջնականապես մշակելու համար, մասամբ Սումարի հետ ներքին տարաձայնությունների պատճառով, բայց, ի վերջո, հաստատեց քննարկվածներից ամենաընդգրկուն փաթեթը։ Նախարարների խորհուրդը ընդունեց Թագավորական հրամանագիր՝ գների աճը մեղմելու 5 միլիարդ եվրոյի ծրագրով, որի միջոցառումները ուժի մեջ կմնան մինչև 2026 թվականի հունիսի 30-ը։
Ծրագիրը կենտրոնացած է հարկերի կրճատման վրա։ Կառավարությունը նվազեցրել է ԱԱՀ-ն բոլոր տեսակի էներգիայի համար 21%-ից մինչև 10%, ներառյալ շարժիչային վառելիքը, էլեկտրաէներգիան, բնական գազը և բութանը, որոնց առավելագույն գինը նույնպես սահմանափակվել է։
Մերձավոր Արևելքի ճգնաժամին համապարփակ արձագանքման ծրագիրը ներառում է մոտ 80 միջոցառում, որոնք ուժի մեջ կմտնեն հենց վաղը և որոնք կհավաքագրեն ավելի քան 5 միլիարդ եվրո։ Ծրագիր, որը կօգտակար լինի մեր երկրի 3 միլիոն բիզնեսների և 20 միլիոն տնային տնտեսությունների համար։
Հակաճգնաժամային միջոցառումները կկրճատեն էլեկտրաէներգիայի վճարները 13%-ով, իսկ բենզինն ու դիզելային վառելիքը մեկ լիտրի համար կարժենան մոտ 30 ցենտով էժան։ Առավել խոցելի ոլորտները համարվող բեռնափոխադրողները, ֆերմերներն ու ձկնորսները նույնպես կստանան 20 ցենտ զեղչ մասնագիտական վառելիքի յուրաքանչյուր լիտրի համար։
Միևնույն ժամանակ, կառավարությունը թույլատրել է 11.5 միլիոն բարել նավթի թողարկում, որը համարժեք է ազգային սպառման մի փոքր ավելի քան 12 օրվան, որպես Միջազգային էներգետիկ գործակալության ռազմավարական պաշարներից 400 միլիոն բարել ազատելու գլոբալ ծրագրի մաս։
Իսպանիան նույնպես սկսում է էլեկտրաէներգիայի հարցում համեմատաբար ավելի լավ դիրքից։ Իսպանիայում էլեկտրաէներգիայի գները տատանվում են 37-ից 57 եվրոյի սահմաններում մեկ մեգավատտ ժամի համար, համեմատած Գերմանիայի 113 եվրոյի և Իտալիայի 141 եվրոյի հետ, քանի որ երկրում արտադրվող էներգիայի ավելի քան 60%-ը ստացվում է վերականգնվող աղբյուրներից։
Գերմանիան, Իտալիան և Պորտուգալիան տարբեր մոտեցումներ են ցուցաբերում
Գերմանիան ամենամեծ հարվածներից մեկն է կրել բենզալցակայաններում։ Բենզինի գները մոտ 1.82 եվրոյից մեկ լիտրի համար աճել են մինչև 2.16 եվրո մեկ լիտրի համար, ինչը գրեթե 18% աճ է ընդամենը երկու շաբաթվա ընթացքում։ Բեռլինի կառավարության արձագանքը կենտրոնացած է եղել բենզալցակայանների վարքագծի կարգավորման վրա, այլ ոչ թե ուղղակի սուբսիդիաների տրամադրման վրա։
Գերմանիայի էկոնոմիկայի նախարար Կատարինա Ռայխեն ներկայացրել է մի օրինագիծ, որը թույլ կտա բենզալցակայաններին բարձրացնել գները օրական միայն մեկ անգամ՝ ժամը 12:00-ին, չնայած այն դեռևս ուժի մեջ չի մտել, քանի որ պահանջում է փոփոխություններ մրցակցային օրենսդրության մեջ։ Ավելի լայն էներգետիկայի ոլորտում Բեռլինը կտրականապես բացառել է ռուսական գազի գնումների վերսկսումը՝ այդ հեռանկարը անվանելով «բացարձակապես անընդունելի»։
Իտալիան այլ ուղի է ընտրել։ Հռոմը քննարկում էր վառելիքի բարձր գներից ստացված լրացուցիչ ԱԱՀ եկամուտն օգտագործել սպառողներին փոխհատուցելու համար և նախատեսում է պատժամիջոցներ կիրառել այն ընկերությունների նկատմամբ, որոնք օգտագործում են ճգնաժամը՝ իրենց շահույթի մարժաները մեծացնելու համար: Եվրոպական մակարդակով վարչապետ Ջորջիա Մելոնին 20 օրով ակտիվացրել է այս միջոցառումը։
Պորտուգալիան հարավեվրոպական երկրներից առաջինն էր, որը ակտիվացրեց կոնկրետ միջոցառում: Լուիս Մոնտենեգրոյի կառավարությունը հայտարարեց ավտոմեքենաների դիզելային վառելիքի հարկի «ժամանակավոր և արտակարգ» կրճատման մասին՝ մեկ լիտրի համար 3.55 ցենտով, հարկատուներին վերադարձնելով գների բարձրացման հետևանքով ստացված լրացուցիչ ԱԱՀ եկամուտը: Միջոցառումը գործարկվեց, երբ վառելիքի գները գերազանցեցին 10 ցենտի բարձրացման շեմը, որը գործադիր իշխանությունն ինքն էր սահմանել որպես ակտիվացնող միջոց:
Ֆրանսիան, Լեհաստանը, Հունգարիան և Ավստրիան ավելի զուսպ դիրքորոշում են ընդունում
Ֆրանսիայում ամենաակնհայտ արձագանքը ոչ թե կառավարությունից, այլ մի ընկերությունից էր: TotalEnergies-ը հայտարարեց, որ մինչև ամսվա վերջ կսահմանափակի բենզինի և դիզելային վառելիքի գները:
Պետական մակարդակով Փարիզը իր ջանքերը կենտրոնացրել է դիվանագիտության, այլ ոչ թե հարկերի կրճատման վրա. Մակրոնը Եվրոպական խորհրդում առաջ մղեց էներգետիկ և ջրային ենթակառուցվածքների վրա հարձակումները դադարեցնելու առաջարկը՝ հաշվի առնելով այն ռիսկը, որ հակամարտությունը կարող է ավելի սրել գների աճը: Իսպանիայում կիրառվածի համարժեք հարկերի կրճատման միջոցառումներ չեն հայտարարվել:
Լեհաստանը, որտեղ բենզալցակայաններում գների բարձրացումն ավելի չափավոր է եղել, զգուշավոր դիրքորոշում է ընդունել: Լեհաստանի կառավարությունը չի հայտարարել հարկերի կրճատման որևէ էական միջոցառումների մասին, իսկ էներգետիկայի նախարար Վոյցեխ Վրոնան զգուշացրել է, որ չի կարելի մեկ գիշերվա ընթացքում կասեցնել կարգավորումները՝ առանց վնասելու շուկայի կայունությանը և ներդրողների վստահությանը:
Ավստրիան, որտեղ բենզինը նույնպես թանկացել է մոտ 13%-ով, գների կարգավորման հարցում ավելի հեռու է գնացել, քան Գերմանիան: Այն թույլ է տվել օպերատորներին բարձրացնել վառելիքի գները շաբաթական ընդամենը երեք անգամ, մինչդեռ կրճատումները կարող են կիրառվել ցանկացած պահի:
Հունգարիան ընտրել է ուղղակի սահմանափակում: Վարչապետ Վիկտոր Օրբանը սահմանել է 95 օկտանային բենզինի առավելագույն գինը 1.54 եվրո, իսկ դիզելային վառելիքի համար՝ 1.59 եվրո, չնայած այս միջոցը վերաբերում է միայն հունգարական համարանիշներով տրանսպորտային միջոցներին, որպեսզի կանխվի հարևան երկրների վարորդների կողմից սահմանը հատելը վառելիք լցնելու համար։
ԵՄ-ում էներգետիկայի հանձնակատար Դան Յորգենսենը նշել է, որ Բրյուսելը քննարկում է ժամանակավոր արտակարգ միջոցառումների կիրառումը «ծանր գնային ճգնաժամի» դեպքում, սակայն ընդգծել է, որ դրանք պետք է լինեն թիրախային, ժամանակային սահմանափակմամբ և չպետք է խոչընդոտեն մաքուր էներգիայի անցմանը։
Ըստ Financial Times-ի՝ մարտի 21-ին, շաբաթ օրը, էներգետիկայի հանձնակատարը հրամայել է անդամ պետություններին իրենց գազի պահեստարանների լիցքավորման նպատակը նվազեցնել մինչև հզորության 80%, որը 10 տոկոսային կետով ցածր է ԵՄ պաշտոնական նպատակներից, «որքան հնարավոր է շուտ լիցքավորման սեզոնի ընթացքում՝ շուկայի մասնակիցներին անվտանգություն և վստահություն ապահովելու համար»։
Ինչպես տեսնում ենք, միջոցառումները տատանվում են Ֆրանսիայում նման աջակցության բացակայությունից մինչև Իսպանիայից ավելի քան 5 միլիարդ եվրո օգնություն։ Թե որքան կտևի Եվրոպայում էներգակիրների գների այս ճգնաժամը, կախված կլինի պատերազմի տևողությունից և Հորմուզի նեղուցի շրջափակումից։
Ռեկորդային բարձր անվանական արժեքով թղթադրամ է ներդրվել շրջանառության մեջ. Լուսանկար
Ֆրանսիացի դատախազները կասկածում են, որ Մասկը խրախուսել է դիփֆեյքերը X-ի արժեքը բարձրացնելու համար
Դանդաղ և հաստատուն. Յորգենսենը կոչ է անում ԵՄ-ին սկսել գազի պաշարների կուտակում. Լուսանկար