23/03/2026

EU – Armenia

Հունգարիայի արտգործնախարարը տարիներ շարունակ Ռուսաստանի հետ կիսվել է ԵՄ գաղտնի տեղեկատվությամբ

infomitk@gmail.com 23/03/2026

Հունգարիայի արտգործնախարարը տարիներ շարունակ Ռուսաստանի հետ կիսվել է ԵՄ գաղտնի տեղեկատվությամբ, պնդում է զեկույցը:

Հունգարիայի արտաքին գործերի նախարար Պետեր Սիյարտոն ժամանում է Բրյուսելում Եվրոպական խորհրդի շենքում կայանալիք ԵՄ արտաքին գործերի նախարարների հանդիպմանը 2026 թվականի փետրվարի 23-ին։

«Վաշինգտոն Փոստ»-ի հաղորդագրությունը ենթադրում է, որ Հունգարիայի արտաքին գործերի նախարար Պետեր Սիյարտոն իր ռուս գործընկեր Լավրովի հետ կիսվել է ԵՄ խորհրդի նիստերի գաղտնի զեկույցներով։ Բուդապեշտը հերքում է դա։
«Վաշինգտոն Փոստ»-ի հետաքննության համաձայն՝ Հունգարիայի արտաքին գործերի նախարար Պետեր Սիյարտոն տարիներ շարունակ Մոսկվային տեղեկացրել է Եվրոպական Միության նիստերում քննարկվող գաղտնի տեղեկությունների մասին, հղում անելով եվրոպացի պաշտոնյայի։

Զեկույցում ասվում է, որ Սիյարտոն ԵՄ նիստերի ընդմիջումների ժամանակ զանգահարել է իր ռուս գործընկեր Սերգեյ Լավրովին՝ Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարարին տեղեկացնելու ԵՄ առաջնորդների միջև քննարկված հարցերի մասին, և առաջարկվում են Ռուսաստանի իշխանությունների համար հնարավոր գործողությունների ուղիներ։

Թերթի անանուն անվտանգության աղբյուրի խոսքով՝ «տարիներ շարունակ ԵՄ յուրաքանչյուր նիստում Մոսկվան գործնականում սեղանի շուրջ է եղել»։

Կիրակի օրը Լեհաստանի վարչապետ Դոնալդ Տուսկը մեկնաբանել է հաղորդագրությունները։

«Այն լուրը, որ Օրբանի մարդիկ ամենայն մանրամասնությամբ տեղեկացնում են Մոսկվային ԵՄ խորհրդի նիստերի մասին, չպետք է որևէ մեկի համար անակնկալ լինի», – գրել է Տուսկը: «Մենք վաղուց կասկածներ ունենք դրա վերաբերյալ»։

«Դա է պատճառներից մեկը, որ ես ելույթ եմ ունենում միայն խիստ անհրաժեշտության դեպքում և ասում եմ այնքան, որքան անհրաժեշտ է», – եզրափակել է նա X-ում գրառման մեջ։

Հունգարիայի արտաքին գործերի նախարարը նույնպես արձագանքել է X-ին՝ մերժելով Washington Post-ի հաղորդագրությունները որպես կեղծ և ենթադրելով, որ դրանք նախատեսված էին Պետեր Մագյարի ընդդիմադիր «Տիսա» կուսակցությանը խորհրդարանական ընտրություններից առաջ խթանելու համար։

«Ինչպես միշտ, կեղծ լուրեր են։ Դուք ստեր եք ասում՝ աջակցելու «Տիսա» կուսակցությանը՝ Հունգարիայում պատերազմամետ խամաճիկ կառավարություն ունենալու համար», – գրել է Սիյարտոն։

Լեհաստանի փոխվարչապետ և արտաքին գործերի նախարար Ռադոսլավ Սիկորսկին նույնպես իր կարծիքն է հայտնել՝ գրելով. «Սա շատ բան կբացատրի, Պետեր»,՝ նկատի ունենալով հունգարացի նախարարին։

Շաբաթ օրը «Վաշինգտոն Փոստ»-ը նաև հաղորդեց, որ Ռուսաստանի արտաքին հետախուզության ծառայությունը աշխատել է Օրբանի դեմ մահափորձ կազմակերպելու ուղղությամբ, որը կոչվում է «խաղի փոփոխող»,՝ առաջիկա խորհրդարանական ընտրություններում նրա հաղթանակի հնարավորությունները մեծացնելու նպատակով։

Հարցումների վերջին տվյալների համաձայն՝ Պետեր Մագյարի ընդդիմադիր «Տիսա» կուսակցությունը առաջատար է՝ ձայների 48%-ով, իսկ Վիկտոր Օրբանի «Ֆիդես» կուսակցությունը՝ 39%-ով։ Հունգարիան պատրաստվում է ապրիլի 12-ին մասնակցել նոր խորհրդարան ընտրելու ընտրություններին։

Hungarian Foreign Minister Péter Szijjártó arrives for a meeting of EU foreign ministers at the European Council building in Brussels on 23 February 2026.

Օրբանը խոստանում է «կոտրել Բրյուսելի առաջադեմների դարպասները», եթե հաղթի ընտրություններում

23/03/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Իրանը ծրագրել է մարտական գործողությունները շարունակել մինչև աշուն

23/03/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Մոսկվան ազդարարում է, որ չի ընդունում «խաղի ամերիկյան կանոնները»

23/03/2026 infomitk@gmail.com

Բրյուսելը ֆերմերների հետ լարվածության մեջ է, Ֆոն դեր Լեյենը մեկնում է Ավստրալիա․ Լուսանկար

23/03/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Ինչպես են երկու պատերազմները բաժանում Եվրոպան և ԱՄՆ-ն

23/03/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Ֆրանսիական ծայրահեղ աջերը ձգտում են նախագահական ընտրությունների՝ տեղական ընտրություններից հետո

23/03/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Ֆրանսիայի տեղական ընտրություններ. Փարիզը մնում է ձախակողմյան, մինչդեռ ծայրահեղ աջերը խառը հաջողություններ են գրանցում

23/03/2026 infomitk@gmail.com