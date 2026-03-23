Հունգարիայի արտգործնախարարը տարիներ շարունակ Ռուսաստանի հետ կիսվել է ԵՄ գաղտնի տեղեկատվությամբ, պնդում է զեկույցը:
Հունգարիայի արտաքին գործերի նախարար Պետեր Սիյարտոն ժամանում է Բրյուսելում Եվրոպական խորհրդի շենքում կայանալիք ԵՄ արտաքին գործերի նախարարների հանդիպմանը 2026 թվականի փետրվարի 23-ին։
«Վաշինգտոն Փոստ»-ի հաղորդագրությունը ենթադրում է, որ Հունգարիայի արտաքին գործերի նախարար Պետեր Սիյարտոն իր ռուս գործընկեր Լավրովի հետ կիսվել է ԵՄ խորհրդի նիստերի գաղտնի զեկույցներով։ Բուդապեշտը հերքում է դա։
«Վաշինգտոն Փոստ»-ի հետաքննության համաձայն՝ Հունգարիայի արտաքին գործերի նախարար Պետեր Սիյարտոն տարիներ շարունակ Մոսկվային տեղեկացրել է Եվրոպական Միության նիստերում քննարկվող գաղտնի տեղեկությունների մասին, հղում անելով եվրոպացի պաշտոնյայի։
Զեկույցում ասվում է, որ Սիյարտոն ԵՄ նիստերի ընդմիջումների ժամանակ զանգահարել է իր ռուս գործընկեր Սերգեյ Լավրովին՝ Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարարին տեղեկացնելու ԵՄ առաջնորդների միջև քննարկված հարցերի մասին, և առաջարկվում են Ռուսաստանի իշխանությունների համար հնարավոր գործողությունների ուղիներ։
Թերթի անանուն անվտանգության աղբյուրի խոսքով՝ «տարիներ շարունակ ԵՄ յուրաքանչյուր նիստում Մոսկվան գործնականում սեղանի շուրջ է եղել»։
Կիրակի օրը Լեհաստանի վարչապետ Դոնալդ Տուսկը մեկնաբանել է հաղորդագրությունները։
«Այն լուրը, որ Օրբանի մարդիկ ամենայն մանրամասնությամբ տեղեկացնում են Մոսկվային ԵՄ խորհրդի նիստերի մասին, չպետք է որևէ մեկի համար անակնկալ լինի», – գրել է Տուսկը: «Մենք վաղուց կասկածներ ունենք դրա վերաբերյալ»։
«Դա է պատճառներից մեկը, որ ես ելույթ եմ ունենում միայն խիստ անհրաժեշտության դեպքում և ասում եմ այնքան, որքան անհրաժեշտ է», – եզրափակել է նա X-ում գրառման մեջ։
Հունգարիայի արտաքին գործերի նախարարը նույնպես արձագանքել է X-ին՝ մերժելով Washington Post-ի հաղորդագրությունները որպես կեղծ և ենթադրելով, որ դրանք նախատեսված էին Պետեր Մագյարի ընդդիմադիր «Տիսա» կուսակցությանը խորհրդարանական ընտրություններից առաջ խթանելու համար։
«Ինչպես միշտ, կեղծ լուրեր են։ Դուք ստեր եք ասում՝ աջակցելու «Տիսա» կուսակցությանը՝ Հունգարիայում պատերազմամետ խամաճիկ կառավարություն ունենալու համար», – գրել է Սիյարտոն։
Լեհաստանի փոխվարչապետ և արտաքին գործերի նախարար Ռադոսլավ Սիկորսկին նույնպես իր կարծիքն է հայտնել՝ գրելով. «Սա շատ բան կբացատրի, Պետեր»,՝ նկատի ունենալով հունգարացի նախարարին։
Շաբաթ օրը «Վաշինգտոն Փոստ»-ը նաև հաղորդեց, որ Ռուսաստանի արտաքին հետախուզության ծառայությունը աշխատել է Օրբանի դեմ մահափորձ կազմակերպելու ուղղությամբ, որը կոչվում է «խաղի փոփոխող»,՝ առաջիկա խորհրդարանական ընտրություններում նրա հաղթանակի հնարավորությունները մեծացնելու նպատակով։
Հարցումների վերջին տվյալների համաձայն՝ Պետեր Մագյարի ընդդիմադիր «Տիսա» կուսակցությունը առաջատար է՝ ձայների 48%-ով, իսկ Վիկտոր Օրբանի «Ֆիդես» կուսակցությունը՝ 39%-ով։ Հունգարիան պատրաստվում է ապրիլի 12-ին մասնակցել նոր խորհրդարան ընտրելու ընտրություններին։
Օրբանը խոստանում է «կոտրել Բրյուսելի առաջադեմների դարպասները», եթե հաղթի ընտրություններում
Իրանը ծրագրել է մարտական գործողությունները շարունակել մինչև աշուն
Մոսկվան ազդարարում է, որ չի ընդունում «խաղի ամերիկյան կանոնները»