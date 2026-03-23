Օրբանը խոստանում է «կոտրել Բրյուսելի առաջադեմների դարպասները», եթե հաղթի ընտրություններում

CPAC Hungary-ն՝ ԱՄՆ-ի ամենահայտնի աջակողմյան քաղաքական միջոցառման արտասահմանյան տարբերակը, մեկնարկեց Հունգարիայում: Անկախ լրատվամիջոցներին մուտքն արգելված է: Ոչ Թրամփը, ոչ էլ Ջեյ Դի Վենսը չներկայացան, բայց Թրամփը տեսաուղերձում աջակցեց Վիկտոր Օրբանին:
CPAC Hungary-ն՝ ԱՄՆ-ի ամենահայտնի աջակողմյան քաղաքական միջոցառման արտասահմանյան տարբերակը, մեկնարկեց հինգերորդ անգամ Հունգարիայում: Միջոցառումը կազմակերպվում է պետական ֆինանսավորմամբ Հիմնարար իրավունքների կենտրոնի կողմից:
Միջոցառումը ավանդաբար ծառայել է ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփի MAGA շարժման և Հունգարիայի վարչապետ Վիկտոր Օրբանի քաղաքական հետին պլանի միջև կապեր հաստատելուն, սակայն ԱՄՆ քաղաքականության առաջատար դեմքերը մեծ մասամբ պահպանել են իրենց հեռավորությունը:
Այս տարի նրանց փոխարինեցին հիմնականում Օրբանի եվրոպական ծայրահեղ աջ դաշնակիցները, ինչպիսիք են գերմանական AfD-ից Ալիս Վայդելը, Ավստրիայի Ազատության կուսակցությանից Հերբերտ Կիկլը և իսպանական Vox-ի նախագահ Սանտյագո Աբասկալը:
«Եվրոպայի հայրենասերներ» քաղաքական խումբը երկուշաբթի օրը նույնպես մեծ հավաք է անցկացնում Բուդապեշտում՝ Օրբանին աջակցություն հայտնելու համար։
Չեխիայի վարչապետ Անդրեյ Բաբիշը պետք է բացեր CPAC միջոցառումը, սակայն ստիպված էր վերադառնալ Պրահա՝ Ուկրաինայի համար անօդաչու թռչող սարքեր արտադրող զենքի գործարանում տեղի ունեցած ենթադրյալ հրկիզման պատճառով։
Բացման խոսքով հանդես եկավ Վրաստանի վարչապետ Իրախլի Կոբակիձեն, որը 2024 թվականին ընտրվել էր ռուսամետ «Վրացական երազանքի» թեկնածու՝ ընտրակեղծիքների մեղադրանքների ֆոնին։
Հյուրերի ցուցակում ամենաակնառու դեմքը Արգենտինայի լիբերտարիան-պոպուլիստ նախագահ Խավիեր Միլեին է։
Թրամփը չի մասնակցել միջոցառմանը՝ չնայած «Ֆիդես» կուսակցության մեծ հույսերին, որ նա դա կանի՝ Օրբանի հետ իր դաշինքը ցույց տալու համար։ ԱՄՆ առաջնորդը տեսաուղերձ է հղել՝ աջակցելով Օրբանին հաջորդ ամսվա ընդհանուր ընտրություններում։
«Դուք պետք է հասկանաք, նա շարունակում է հաղթել, ինչը մեզ բոլորիս ընդհանուր է, մենք ուզում ենք հաղթել։ Բայց մենք ուզում ենք հաղթել արդար, հավասար, բայց վճռականորեն», – ասաց ԱՄՆ նախագահը։
Փոխնախագահ Ջեյ Դի Վենսը նույնպես չմեկնեց Հունգարիա։
Օրբան. «Թրամփի հաղթանակը աշխարհն ավելի լավ տեղ է դարձրել»։
Օրբանը CPAC Հունգարիայում իր ելույթը սկսեց՝ ասելով, որ Դոնալդ Թրամփի հաղթանակը աշխարհն ավելի լավ տեղ է դարձրել, դիտողություններ, որոնք հնչում են այն ժամանակ, երբ Իրանի դեմ ԱՄՆ-Իսրայելի համատեղ պատերազմը տնտեսական ցնցումներ է առաջացնում ամբողջ աշխարհում։
«Սեռը և արթնությունը նահանջել են, քրիստոնեությունը կարելի է հպարտորեն ընդունել, (…) առաջադեմ գրաքննությունն ավարտվել է։ Առանց հակադարձման, մենք կարող ենք ասել, որ չենք ուզում միգրացիա։ Կանաչ խելագարությունը զսպվել է, ստեղծված աշխարհը կարող է պահպանվել միայն տնտեսական շահերին համապատասխան»։
Ըստ Օրբանի՝ ամբողջ աշխարհում ընթանում է աջակողմյան խոշոր վերադասավորում, որի «էպիկենտրոնը Միացյալ Նահանգներն է, իսկ Հունգարիան՝ Եվրոպայի ֆորպոստը»։
«Մենք հասկացել ենք, որ եթե ուզում ենք հաղթել առաջադեմ գլոբալիստներին, պետք է մտածենք նաև միջազգային շրջանակներում», – հավելեց նա։
Օրբանը պնդեց, որ Եվրամիության ինստիտուտները համաշխարհային մասշտաբով առաջադեմ ձախերի վերջին ամրոցներից են, չնայած այն հանգամանքին, որ ԵՄ անդամ պետությունների մեծ մասը կառավարվում է կենտրոնամետ կուսակցությունների կողմից, որոնք մեծ մասամբ ձևավորում են ազգային քաղաքականությունը։
Հունգարիայի վարչապետը հավելեց, որ առաջադեմ ձախերի նպատակն է իշխանությունից հեռու պահել այսպես կոչված հայրենասիրական ուժերին, որոնք սովորաբար ծայրահեղ աջեր են, բայց երբեմն՝ ձախակողմյան կամ լիբերալ ազգայնական և պոպուլիստական կուսակցություններ։
«Մենք գտնվում ենք ներքին, բայց դժվարին իրավիճակում», – ասաց Հունգարիայի վարչապետը։ «Ներքին իրավիճակում, քանի որ Հունգարիան 16 տարի շարունակ եղել է Եվրոպական Միության ազգային պահպանողական ուժերի ամենաուժեղ բաստիոնը։ Եվ դժվարին իրավիճակում, քանի որ առաջադեմների համար ամենամեծ հաղթանակը կլինի այս բաստիոնի տապալումը»։
«Ընկերնե՛րս, խաղադրույքներն ավելի բարձր են, քան երբևէ. եթե մենք այստեղ հաղթենք, մենք ոչ միայն կպաշտպանենք Հունգարիան, այլև կկոտրենք առաջադեմների դարպասները Բրյուսելում: Մենք կհաղթենք այս ընտրություններում, և այդ ժամանակ մենք չենք կանգնի, մենք կշարժվենք առաջ», – ավելացրեց Օրբանը։
CPAC Hungary-ի մյուս հիմնական զեկուցողների թվում են հոլանդացի ծայրահեղ աջ Գերտ Վիլդերսը, Գերմանիայի համար այլընտրանք (AfD) կուսակցության համանախագահ Ալիս Վայդելը և Ավստրիայի ծայրահեղ աջ «Ազատություն» կուսակցության առաջնորդ Հերբերտ Կիկլը։
