28/03/2026

10 ամերիկացի զինվոր է վիրավnրվել Սաուդյան Արաբիայի ավիաբազայի վրա Իրանի հարվածներից հետո․ 2-ի վիճակը ծանր է

infomitk@gmail.com 28/03/2026

Տասը ամերիկացի զինվոր վիրավորվել է ուրբաթ օրը Սաուդյան Արաբիայում «Արքայազն Սուլթան» ավիաբազայի վրա Իրանի կողմից իրականացված հարձակման հետևանքով, հաղորդում են ամերիկյան ԶԼՄ-ները՝ հղում անելով չբացահայտված աղբյուրների։

Ըստ նրանց՝ հարվածները, որոնց մասնակցել են իրանական բալիստիկ հրթիռ և անօդաչու թռչող սարքեր, վնասել են նաև ավիաբազայում տեղակայված մի քանի ամերիկյան տանկերներ։

Զինծառայողներից երկուսը ծանր են վիրավորվել։

ԱՄՆ կենտրոնական հրամանատարության խոսնակը հայտնել է, որ ուրբաթ օրվա դրությամբ ռազմական գործողության սկզբից ի վեր մարտական ​​գործողությունների ժամանակ վիրավորվել է 303 ամերիկացի զինվոր։ Նրանցից 273-ը արդեն վերադարձել են ծառայության։ Խոսնակը նշել է, որ վիրավորների ավելի քան 75%-ը ստացել է գլխուղեղի տրավմատիկ վնասվածքներ։ Տասը ամերիկացի զինվորական մնում է ծանր վիճակում։

Պենտագոնի պաշտոնական տվյալների համաձայն՝ Իրանի դեմ ռազմական գործողությունների սկզբից ի վեր զոհվել է 13 ամերիկացի զինծառայող։

1 min read

Պայթուցիկներ՝ սննդի պահածոների մեջ

28/03/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Իրանը հայտարարել է տարածաշրջանի համար սպառնալիքի մասին՝ երկրի միջուկային օբյեկտների վրա հարձակումների պատճառով

28/03/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Վերջնագիր՝ Թեհրանին․ պատերազմը հեռու է ավարտից

27/03/2026 infomitk@gmail.com

1 min read

ԵՄ-ն քվեարկելու է Թրամփի սակագնային համաձայնագրի շուրջ, բայց ուշադրությունը կենտրոնացնում է աշխարհի մնացած մասի վրա

28/03/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Ինչպես սխալվեց աշխարհը՝ դանիական ընտրություններում

28/03/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Փարիզն ու Բեռլինը ձգտում են իրենց ARTE հեռարձակողին դարձնել համաեվրոպական հոսքային հեռարձակող

28/03/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Առևտրական Շեֆչովիչի կարճ հաղորդագրությունները բացահայտում են ԵՄ – ԱՄՆ համաձայնագրի վերաբերյալ վաղ մտահոգությունները

28/03/2026 infomitk@gmail.com