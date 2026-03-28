Ռուբիոն քննադատում է Զելենսկու Դոնբասի վերաբերյալ մեկնաբանությունները

Ռուբիոն քննադատում է Զելենսկու Դոնբասի վերաբերյալ մեկնաբանությունները. ԱՄՆ-ն կարող է ուկրաինական զենքը Իրանին փոխանցել:

Պետքարտուղար Մարկո Ռուբիոն ուրբաթ օրը մեղադրել է Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկուին՝ ԱՄՆ պահանջների վերաբերյալ ստելու մեջ և հայտարարել է, որ պատրաստ է Կիևին Իրանի դեմ պատերազմը սատարելու համար նախատեսված զենքը փոխանցել։

Զելենսկին հարցազրույցում ասել էր, որ Միացյալ Նահանգները ճնշում է գործադրում Ուկրաինայի վրա՝ արևելյան Դոնբաս շրջանը Ռուսաստանին զիջելու համար, նախքան պատերազմից հետո անվտանգության երաշխիքներ ստանալը։

«Դա սուտ է», – լրագրողներին ասել էր Ռուբիոն, երբ նրան հարցրել էին Զելենսկու խոսքերի մասին։

«Ես տեսա, թե ինչպես է նա դա ասում, և ցավալի է, որ նա դա ասում է, քանի որ գիտի, որ դա ճիշտ չէ», – Փարիզում «Յոթի» արդյունաբերական երկրների հետ բանակցություններից հետո ասել էր Ռուբիոն։

«Նրան ասվել է ակնհայտ. անվտանգության երաշխիքները չեն գործի մինչև պատերազմի ավարտը, քանի որ հակառակ դեպքում դուք ինքներդ ձեզ կներգրավեք պատերազմի մեջ», – ասաց Ռուբիոն։

Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին տեսակապով խոսում է ԵՄ առաջնորդների հետ Բրյուսելում ԵՄ գագաթնաժողովի կլոր սեղանի ժամանակ, 2026 թվականի մարտի 19-ին։

«Դա կապված չէր, եթե նա չզիջի տարածքներ», – ասաց Ռուբիոն։ «Ես չգիտեմ, թե ինչու է նա ասում այս բաները։ Դա ճիշտ չէ»։

Զելենսկիի վրա հարձակումը հատկապես ցայտուն էր Ռուբիոյի կողմից, ով նախկին «բազե» սենատոր է, ով մեծ մասամբ համարվում է ուկրաինական գործին ավելի շատ աջակցող, քան նախագահ Դոնալդ Թրամփի շրջապատի որոշ այլ անձինք։

Անցյալ տարվա փետրվարին համացանցում տարածված տեսարանում Ռուբիոն տխուր նստած էր Օվալաձև աշխատասենյակում, երբ Թրամփը և փոխնախագահ Ջեյ Դի Վենսը հանդիմանում էին Զելենսկուն՝ ասելով, որ նա անշնորհակալ է ԱՄՆ օգնության համար։

Վերջերս Թրամփը կրկին քննադատել է Զելենսկուն՝ ասելով, որ նա պետք է ընդունի փոխզիջումները և նրան անբարենպաստ կերպով համեմատելով Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հետ։

Ռուբիոն ասել է, որ Միացյալ Նահանգները բաց է Ուկրաինային օգնություն տրամադրելու համար, այն բանից հետո, երբ Միացյալ Նահանգները և Իսրայելը հարձակվեցին Իրանի վրա։

«Դեռ ոչինչ չի շեղվել, բայց կարող է», – ասել է Ռուբիոն։

«Եթե մեզ ինչ-որ բան է պետք Ամերիկայի համար, և դա ամերիկյան է, մենք այն նախևառաջ կպահենք Ամերիկայի համար»։

Սակայն նա ասաց, որ դեռևս որևէ փոփոխություն չի եղել այսպես կոչված Ուկրաինայի առաջնահերթ պահանջների ցանկում (PURL), որը ՆԱՏՕ-ի նախաձեռնություն է, որը ստեղծվել է Թրամփի վերադարձից հետո, որի շրջանակներում եվրոպացի դաշնակիցները ֆինանսավորում են Ուկրաինայի կողմից պատվիրված և Միացյալ Նահանգներից գնված զենքը։

